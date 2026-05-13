Corinne Diacre, entraîneure de l'OM, annonce sa fin de carrière | Nancy.fr

Corinne Diacre, ancienne sélectionneuse de l'équipe de France et entraîneure du club olympien, a confirmé sa fin de carrière en tant qu'entraîneure de l'OM sept mois après son arrivée. Elle a rencontré le directeur général, Stefano Petruzzo, ce mardi pour discuter de son avenir et le projet de départ n'a pas convincé.

Derrière ces mots, lancés avec une certaine légèreté et le sourire aux lèvres, se cachait finalement une vérité. Corinne Diacre a, à l'issue de l'ultime match de championnat ( défaite 0-1 contre Dijon), Peyanée en conférence de presse avant de se rattraper en ajoutant 'de la saison !

'. Elle ne le savait pas encore, mais cette conférence de presse allait effectivement être sa dernière en tant qu'entraîneure de l'OM. L'histoire retiendra que Corinne Diacre a réussi son retour aux affaires, deux ans après son éviction douloureuse à la tête des Bleues





laprovence / 🏆 62. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Corinne Diacre Enchères Prémière Défaite Collaboration Réclamaison Recrutement Moyens Récupération Diamants Paysanne Fin Du Contrat Remplacer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nancy : deux magasins fermés subitement par la mairie, voici pourquoiPar arrêté municipal, la ville de Nancy (Meurthe-et-Moselle) a ordonné la fermeture d’un bar et d’un magasin de déstockage au centre-ville. Voici les raisons de cette décision.

Read more »

Modernisation du Barreau, IA, parentalité : les priorités du binôme Gilles Martha et Corinne Tomas-BezerÀ Marseille, les élections au bâtonnat approchent. Les 4 et 11 juin prochains, les 3 000 avocats inscrits au Barreau seront appelés à dési...

Read more »

DIRECT. Mercato: Corinne Diacre et l'OM, c'est déjà finiCrise à l'OM, crise au Real, euphorie au PSG ou à Barcelone, les championnats européens sont en plein dénouement, et avec cette fin de saison, les infos et rumeurs autour du mercato battent leur plein. Suivez tout ce qui sort sur le site et l'appli RMC Sport en direct.

Read more »

Corinne Diacre quitte son poste d'entraîneuse de l'OM après seulement une saisonL'Olympique de Marseille a officialisé via un communiqué ce mercredi la fin de sa collaboration avec Corinne Diacre. Arrivée en octobre pour accompagner le retour du club en Arkema Première Ligue, l'ancienne sélectionneuse des Bleues quitte les Marseillaises après avoir assuré leur maintien dans l'élite.

Read more »