Corentin Canesson : Fresque participative de 42 affiches à Cajarc

L'artiste Corentin Canesson réactive son œuvre 'Bird On The Wire' à Cajarc en associant les résidents du CEIIS à une fresque collaborative visible jusqu'en 2027.

Corentin Canesson, artiste plasticien français, a conduit un projet artistique innovant en collaborant étroitement avec les résidents du Centre d'Hébergement et d'Insertion Sociale ( CEIIS) situé à Cajarc. Cette initiative artistique aboutit à la création d'une vaste fresque collective qui est désormais visible sur la façade de la Maison des Arts Georges et Claude Pompidou de Cajarc. L'œuvre reste accessible au public et aux visiteurs jusqu'au 21 février 2027.

Le mécanisme créatif de Papiers Peints

Le travail participatif initié par Corentin Canesson trouve son origine dans l'œuvre 'Bird On The Wire', une création de l'artiste généreusement prêtée par le Centre national des arts plastiques (CNAP). Conçue initialement en 2021 dans le cadre de la Commande nationale d'œuvres temporaires et réactivables dans l'espace public, cette grande fresque se compose à l'origine de 42 affiches mesurant 1 mètre sur 1 mètre chacune.

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Pour le projet intitulé 'Papiers peints', Corentin Canesson a proposé de réactiver cette œuvre emblématique sur la façade de la Maison des Arts. Il a ensuite invité les résidents de l'Auberge, centre d'hébergement et de réinsertion sociale du CEIIS à Cajarc, à intervenir directement sur les œuvres imprimées. Ces interventions ont eu lieu à l'occasion d'ateliers de peinture participatifs, transformant l'œuvre originale en une expérience collective et inclusive.

Le fruit de ce travail collectif est désormais présent entre les deux bâtiments voisins du CEIIS et de la Maison des arts. On peut y découvrir l'œuvre originale 'Bird On The Wire' sur la façade côté rue du centre d'art, tandis qu'une grande fresque collective est installée à l'arrière, sur le mur extérieur du jardin partagé. Cette disposition spatiale crée un dialogue visuel entre l'art professionnel et la création des résidents.

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Positions des parties prenantes et partenariats

Corentin Canesson place la collaboration et l'échange au cœur de son processus créatif. La présentation de ses propres peintures est souvent pensée en dialogue avec d'autres œuvres, comme pour l'exposition 'L'Amour fou' présentée par l'artiste et la Maison des arts à Saint-Cirq-Lapopie en 2023. Cette approche définitive de son art se retrouve dans 'Papiers peints', qui rassemble les œuvres de plusieurs artistes et non-artistes.

Le projet 'Papiers peints' compose un joyeux mille-feuille de 'gestes de peinture', abolissant les frontières entre l'œuvre d'art sacralisée et la pratique amateur. Cette fusion s'exprime dans un format 'pop', celui du poster, qui est particulièrement cher à l'artiste. Ce choix stratégique permet de rendre l'art accessible et engageant pour un large public, y compris ceux qui ne se considèrent pas comme des créateurs.

L'ensemble de cette initiative a été mené en partenariat avec le CEIIS, le Centre national des arts plastiques (CNAP) et l'Artothèque du Lot. Le projet bénéficie également du soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) Occitanie et de l'Agence Régionale de Santé (ARS) Occitanie, dans le cadre du dispositif Culture Handicap et Dépendance. L'appui technique de la mairie de Cajarc a également été crucial pour la réussite de cette opération.

Impact concret et suites de l'exposition

Outre la fresque extérieure, une sélection des peintures créées par les résidents est installée dans les espaces intérieurs de l'Auberge. Ces œuvres sont mises en dialogue avec un choix d'œuvres généreusement prêtées par l'Artothèque du Lot. Cette exposition intérieure est à destination exclusive des résidents et du personnel, offrant un espace de valorisation et de reconnaissance pour leur travail créatif.

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Ce projet démontre l'impact tangible de l'art participatif sur la réinsertion sociale et l'expression personnelle. En permettant aux résidents du CEIIS de contribuer directement à une œuvre publique de grande envergure, Corentin Canesson et ses partenaires ont renforcé les liens entre l'art contemporain et les réalités sociales locales. La présence de cette œuvre jusqu'en 2027 assure une pérennité à cette dynamique sociale et culturelle unique dans le Lot.