La Corée du Sud met en place des dispositifs stricts pour le Suneung 2026 après un scandale d'intelligence artificielle, avec un bonus de 100 millions de wons pour les dénonciateurs.

Plus de 550.000 élèves sud-corée ns se soumettent jeudi à l'examen national d'entrée à l'université, connu sous le nom de Suneung, une épreuve redoutée de huit heures. Cette édition 2026 s'ouvre dans un contexte de tensions exacerbées par un récent scandale de fraude impliquant l' intelligence artificielle.

Dispositif anti-fraude renforcé par le gouvernement

En réponse aux révélations de tricherie, le président Lee Jae Myung a ordonné la mise en place de mesures supplémentaires pour encourager les signalements. Des récompenses d'au moins 100 millions de wons, soit environ 75.000 dollars, sont offertes aux lanceurs d'alerte, un montant susceptible d'augmenter selon le nombre de fraudeurs identifiés.

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Le gouvernement a également décidé de doubler le nombre de surveillants dans les 1.312 centres d'examen à travers le pays. Ces mesures drastiques visent à restaurer la confiance dans le système éducatif national face aux craintes que de nouveaux cas de triche soient passés inaperçus.

Origine du scandale et nouvelles protocoles techniques

La polémique a éclaté dimanche lorsque le major du concours des comptables fiscalistes de cette année a avoué avoir utilisé une caméra miniature et un smartphone pour demander les bonnes réponses à une IA. Cette admission, accompagnée d'un score quasi parfait, a immédiatement semé le doute parmi les autorités et le public.

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Pour empêcher toute reproduction de ces pratiques, le ministère de l'Éducation a interdit l'apport de matériel personnel comme les gommes ou les correcteurs, qui seront désormais distribués sur place. Les candidats ne pourront plus apporter que leur crayon noir pour neutraliser les caméras déguisées en fournitures scolaires.

De plus, les services de Wi-Fi public sont suspendus depuis le mercredi 18H00 locale dans un rayon de 100 mètres autour des centres, jusqu'au jeudi 18h00. Des messages d'alerte seront envoyés sur les téléphones portables des candidats à 08H30, puis une deuxième fois à une heure aléatoire pour détecter les appareils encore allumés.

Impacts économiques, sociaux et sanctions légales

L'importance capitale de cet examen entraîne des perturbations quotidiennes minimisées par les autorités. Les vols sont temporairement suspendus pendant l'épreuve de compréhension orale d'anglais, et beaucoup d'entreprises retardent l'ouverture de leurs bureaux d'une heure. La Bourse suit également ce rythme particulier pour fluidifier le trafic et permettre aux policiers d'escorter les retardataires.

Les sanctions pour fraude sont devenues beaucoup plus sévères cette année. Séoul prévoit d'interdire aux tricheurs de repasser l'examen pendant dix ans, en plus de poursuites criminelles. Les étudiants déjà à l'université qui trichent pour changer d'établissement seront directement expulsés de leur établissement actuel.

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La Première ministre Han Seong-sook a demandé aux candidats de ne pas porter d'habits à boutons, et les boutons seront occultés avec des autocollants pour rendre aveugles d'éventuelles mini-caméras. Une fois les candidats entrés dans les salles, de nombreuses familles se rendent dans les temples bouddhistes et les églises pour prier, espérant ainsi influencer les perspectives d'emploi et de mariage de leurs enfants.