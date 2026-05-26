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Corée du Sud lance son premier sous-marin nucléaire en 2030

Armes Et Défense News

Corée du Sud lance son premier sous-marin nucléaire en 2030
Corée Du SudSous-Marins NucléairesPropre Technologie
📆5/26/2026 8:33 AM
📰BFMTV
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La Corée du Sud a annoncé ce mardi qu'elle prévoyait de lancer son premier sous-marin à propulsion nucléaire au mitan des années 2030 après l'avoir construit sur son sol, en vue de renforcer son industrie navale et de défense. Le développement et la construction des sous-marins nucléaires se feront à domicile, avec la technologie et le territoire national.

La Corée du Sud vise d'être dotée de sous-marins à propulsion nucléaire opérationnels pour la seconde moitié des années 2030 en se basant sur sa propre technologie .

Après avoir finalisé un accord avec Washington en novembre, le ministre de la Défense a précisé le calendrier de la construction de ces sous-marins, en vue de les lancer au milieu des années 2030 et de les rendre opérationnels dans la seconde moitié des années 2030. Cependant, la question de la construction du premier sous-marin a été limitée par l'accord de coopération nucléaire entre la Corée du Sud et les États-Unis, qui exigeait l'approbation de Washington.

Malgré cela, le ministre de la Défense a insisté sur le fait que la Corée du Sud s'acquitterait scrupuleusement de ses obligations en matière de non-prolifération nucléaire et réaffirmé que Séoul ne possède aucune forme d'armes nucléaires et n'a aucune intention d'en développer. Les sous-marins nucléaires sont un symbole de la détermination de la Corée du Sud à assumer la responsabilité de la paix et de la sécurité dans la péninsule coréenne

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Corée Du Sud Sous-Marins Nucléaires Propre Technologie Industrie Navale Défense Accord De Coopération Nucléaire Non-Prolifération Nucléaire

 

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