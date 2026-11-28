L'économie nord-coréenne affiche une croissance supérieure à 3% en 2026 grâce aux accords avec Moscou et Beijing, mais la population reste confrontée à l'inflation et aux sanctions.

En 2026, la Corée du Nord connaît une période de relative prospérité économique et diplomatique inédite depuis des années. Sous l'impulsion du dirigeant Kim Jong-un, le régime nord-coréen a réussi à briser son isolement chronique en développant des alliances stratégiques majeures. Cette année a été marquée par une croissance économique retrouvée et des succès diplomatiques qui contrastent sharply avec les difficultés structurelles passées.

Une reprise économique stimulée par les exportations d'armes

Le principal moteur de cette embellie économique est le rapprochement militaire croissant avec la Russie. Les livraisons d'armes à Moscou, incluant des munitions et des missiles, ainsi que le déploiement de troupes nord-coréennes, ont généré des revenus estimés entre 11 et 14 milliards de dollars pour le régime. Ces fonds massifs offrent de nouvelles marges de manœuvre financières pour soutenir l'industrie lourde et les programmes technologiques du pays.

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Croissance de 3% et dynamisme industriel observé

Selon les estimations de la Banque de Corée, la banque centrale sud-coréenne, l'économie nord-coréenne renoue avec une croissance annuelle supérieure à 3% depuis 2023. Ce rebond succède à une période de forte contraction entre 2017 et 2022, causée par les sanctions internationales et la pandémie de Covid-19. L'industrie lourde et la construction sont aujourd'hui en plein essor, tandis que l'industrie légère montre également des signes de reprise.

Le rôle central du commerce bilatéral avec la Chine

La Chine reste un partenaire économique vital pour Pyongyang, dont les échanges commerciaux ont bondi de 16% pour atteindre 3,1 milliards de dollars. Cette augmentation s'explique par la réouverture complète des frontières après la période pandémique et par la demande chinoise en matières premières, notamment en tungstène. Ces exportations constituent une source supplémentaire cruciale de devises étrangères pour le régime nord-coréen.

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Des inégalités persistantes et pression inflationniste

Cependant, cette croissance reste à deux vitesses et ne se traduit pas par une amélioration du niveau de vie pour les citoyens ordinaires. Le Korea Development Institute souligne que les bénéfices de cette économie segmentée restent largement déconnectés de la population. La dépréciation continue du won nord-coréen alimente les tensions inflationnistes et fragilise le pouvoir d'achat des ménages, malgré la reprise industrielle.

Une stratégie axée sur la stabilité plutôt que l'expansion

Lors du neuvième congrès du Parti en février 2026, la Corée du Nord a mis l'accent sur la stabilité économique et le développement progressif. Le chercheur Seungho Jung note que cela reflète la persistance de contraintes financières et d'investissement malgré la croissance récente. Les grands chantiers, comme la construction de 50.000 appartements à Pyongyang, se poursuivent, mais la dépendance aux sanctions et au marché chinois freine une reprise durable.