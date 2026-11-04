Corée du Nord : Kim Yo Jong ferme la porte au dialogue avec les États-Unis

Kim Yo Jong, sœur du dirigeur nord-coréen, rejette tout dialogue avec Washington. Pyongyang multiplie les tirs de missiles alors que Donald Trump évoque un sommet.

Kim Yo Jong, figure centrale du régime de Pyongyang et sœur du dirigeant Kim Jong Un, a annoncé mercredi son rejet formel de toute reprise des négociations avec les États-Unis. Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions accrues, alors que la Corée du Nord multiplie les essais de missiles balistiques à courte portée tirés vers la mer du Japon. La position de Pyongyang s'oppose directement aux avances diplomatiques récentes effectuées par le président américain Donald Trump, qui avait évoqué la possibilité d'un nouveau sommet prévu pour novembre.

Rejet diplomatique et tensions militaires

Kim Yo Jong a qualifié les responsables américains de personnes " aussi peu fiables et hostiles " que celles que Pyongyang refuse de rencontrer. Elle a déclaré que Washington continuait d'entretenir une politique d'hostilité constante, ce qui rendait tout dialogue inapproprié pour l'intérêt national nord-coréen. " Il est clair, pour nous, que nous n'avons aucune raison de nous asseoir face à des personnes aussi peu fiables et hostiles ", a-t-elle affirmé dans une déclaration citée par l'agence officielle KCNA. Cette prise de position ferme scelle la fin des espoirs d'une réconciliation immédiate entre les deux puissances nucléaires.

Also read Piratage de Binance : le FBI confirme que la Corée du Nord est derrière le casse

Les tensions se sont intensifiées cette semaine avec le lancement de plusieurs missiles par Pyongyang. L'état-major interarmées sud-coréen a confirmé que ces tirs ont été effectués depuis la région de Sondok, située à l'est du pays. Ces exercices militaires s'ajoutent à une série récente d'essais incluant des drones et des torpilles assistées par intelligence artificielle. Pyongyang justifie ces actions comme une contre-offensive naturelle face à ce qu'il décrit comme une escalade des mesures hostiles américaines. Kim Jong Un a récemment souligné l'importance de la puissance maritime, faisant construire un navire de guerre aux capacités inédites.

Accusations du FBI et cybercriminalité

Le mécontentement de Kim Yo Jong trouve aussi ses racines dans des accusations récentes de la police fédérale américaine (FBI). mardi, elle avait vivement critiqué les allégations selon lesquelles la Corée du Nord serait responsable du piratage record de 6,3 milliards de dollars sur la plateforme de cryptomonnaies Binance. Le FBI a imputé ce vol à un groupe de hackers affilié à l'État, nommé TraderTraitor. Cette entité avait également été tenue responsable du pillage de la plateforme Bybit en 2025, pour un montant de 1,5 milliard de dollars.

Advertisement

Kim Yo Jong a qualifié ces accusations de " grave provocation politique " et a affirmé s'opposer résolument à ces crimes. Elle a rejeté la version américaine, soulignant l'hypocrisie de Washington qui parle de dialogue tout en menant des opérations hostiles. Bien que Donald Trump n'ait pas repris ces accusations du FBI dans ses propos publics, il a exprimé son ouverture au dialogue. " Nous ne savons pas si c'est la Corée du Nord mais si c'est le cas, alors nous en parlerons ", avait-il déclaré, se disant peu inquiet face à ces déclarations.

Impact géopolitique et prochaines étapes

Cette crise diplomatique survient à un moment charnière pour la politique américaine. Les États-Unis se préparent pour les élections de mi-mandat, un scrutin crucial qui pourrait limiter le pouvoir de Donald Trump en cas de victoire démocrate. Lim Eum-chul, professeur à l'Institut des études sur l'Extrême-Orient à l'université sud-coréenne Kyungnam, analyse cette réaction de Pyongyang comme un passage de la défense à l'attaque sur la scène diplomatique. La Corée du Nord semble chercher à renforcer sa position de force avant toute éventuelle reprise des contacts.

Séoul a récemment proposé à son voisin des pourparlers militaires concernant le tracé de la ligne de démarcation entre les deux Corées. Cependant, les tirs de missiles ont éclaté quelques jours après cette proposition, indiquant un rejet total de l'approche sud-coréenne. Pour l'instant, aucune date n'est prévue pour une éventuelle rencontre entre Kim Jong Un et Donald Trump. Les deux pays restent sur leurs positions respectives, avec Pyongyang affirmant que le choix de la paix passe par le dialogue, mais uniquement si Washington abandonne ses politiques de confrontation.