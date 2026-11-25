La Corée du Nord a expulsé Sylvain Astier à peine un mois après l'ouverture du bureau suisse, suite aux sanctions de Berne liées à la guerre en Ukraine.

La République fédérale suisse connaît un revers diplomatique majeur en Asie de l'Est. La Corée du Nord a ordonné l'expulsion immédiate du responsable du bureau diplomatique helvétique à Pyongyang, Sylvain Astier. Cette décision radicale a été annoncée officiellement par l'agence de presse nord-coréenne KCNA le mercredi 25 novembre, marquant la fin prématurée d'une tentative de rapprochement intervenue quelques semaines plus tôt.

Expulsion d'un mois après l'ouverture du bureau

Cette mesure punitive intervient dans un contexte de tensions accrues entre Berne et le régime de Pyongyang. Le bureau diplomatique helvétique avait en effet rouvert ses portes à la fin du mois d'octobre dernier, mettant fin à une fermeture de six ans. L'éviction de Sylvain Astier, qui occupait ce poste depuis le 19 octobre 2026, a été effectuée avec une rapidité surprenante, interrompant net les nouvelles interactions officielles entre les deux États.

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Le ministère des Affaires étrangères de la Corée du Nord a justifié cette expulsion en accusant le diplomate suisse de mener une " politique étrangère universaliste ". Pyongyang qualifie cette approche d'inacceptable, arguant qu'elle vise à maintenir des canaux de dialogue avec des nations ayant des divergences majeures. La Corée du Nord considère cette stratégie comme une ingérence directe dans ses affaires intérieures et une remise en cause de sa souveraineté nationale absolue.

Sanctions suisses et guerre en Ukraine comme déclencheur

Les tensions diplomatiques ont atteint leur paroxysme suite à l'annonce de nouvelles sanctions économiques imposées par Berne en novembre 2026. Ces mesures ciblent spécifiquement le camp international pour enfants de Songdowon, situé près de la ville côtière de Wonsan. La Suisse et l'Union européenne accusent cette institution de participer à la propagande de guerre en Ukraine, en accueillant notamment des enfants russes pour des activités idéologiques.

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En réaction à ces accusations, Berne a gelé les avoirs à l'étranger des responsables du camp et leur a interdit de voyager en Suisse. Cette sanction vise directement l'élite du pouvoir nord-coréen, dont de nombreux membres ont fait scolariser leurs enfants dans des institutions suisses. L'exemple le plus célèbre reste celui de Kim Jong-un lui-même, qui a fréquenté l'International School of Berne entre 1996 et 1998, un fait qui rend les sanctions particulièrement symboliques et offensantes pour le dirigeant nord-coréen.

Retour sur la neutralité diplomatique historique de la Suisse

La Suisse occupait historiquement un rôle unique d'intermédiaire neutre entre Pyongyang et les pays occidentaux. Entre 1997 et 2020, le pays héritait d'un " bureau de coopération " qui avait fermé ses portes temporairement suite à la pandémie de COVID-19. Le chef de la diplomatie suisse, Ignazio Cassis, s'était rendu en Corée du Nord fin octobre 2026, marquant la première visite officielle d'un représentant helvète depuis 2003.

Cette visite de haut niveau avait permis d'acter la réouverture du bureau, relié à l'ambassade de Suisse à Pékin. Ignazio Cassis avait alors exprimé sa satisfaction suite à deux heures d'entretiens avec son homologue nord-coréen. La Suisse entendait ainsi maintenir une présence discrète pour protéger les intérêts de ses citoyens et servir de lien politique dans un pays isolé, contrairement à des pays comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni qui disposent d'ambassades complètes à Pyongyang.

Message clair pour les autres pays occidentaux

L'expulsion de Sylvain Astier s'inscrit dans une stratégie plus large de Pyongyang pour décourager l'occurrence de sanctions internationales. Le régime nord-coréen utilise cette mesure pour envoyer un signal d'avertissement à tous les États occidentaux envisageant de s'associer aux mesures punitives de l'Union européenne ou des États-Unis. La Corée du Nord déclare explicitement qu'il n'y aura aucune amélioration des relations bilatérales si les pays continuent de soutenir ces sanctions.

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Cette crise diplomatique marque la fin d'une période d'espoir pour les diplomates suisses qui tentaient de rétablir des canaux de communication. Avec le retrait forcé de leur personnel, la Suisse perd son seul moyen de contact officiel sur le terrain à Pyongyang. L'avenir des relations helvético-nord-coréennes reste désormais incertain, dépendant de l'escalade ou de la désescalade des tensions géopolitiques liées au conflit ukrainien et aux positions de Moscou.