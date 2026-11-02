Corée du Nord dénie piratage Binance et tire missiles

La Corée du Nord rejette les accusations du FBI sur le vol de 6,3 milliards à Binance et teste des missiles. Analyse des enjeux géopolitiques.

La République populaire démocratique de Corée a fermement rejeté mardi les allégations du Federal Bureau of Investigation ( FBI) la désignant comme responsable d'un piratage historique de la plateforme de cryptomonnaies Binance. Cet incident implique un volume financier estimé à 6,3 milliards de dollars, constituant l'une des plus grandes opérations de cybercriminalité jamais recensées. En parallèle de cette dénonciation diplomatique, Pyongyang a procédé au tir de missiles de croisière, signalant une escalade militaire simultanée à la crise numérique.

Dénégations officielles de Kim Yo Jong

Kim Yo Jong, sœur influente du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, a qualifié ces accusations de rhétorique absurde ne rapportant aucune information nouvelle dans son communiqué publié par l'agence KCNA. Elle accuse les États-Unis de tromper l'opinion publique internationale en imputant tous les cybercrimes mondiaux à la RPDC. Cette déclaration vise à protéger la souveraineté nationale et l'image prestige du régime face à ce qu'elle décrit comme une provocation politique grave.

Also read Cyberattaque massive contre Binance : le FBI accuse la Corée du Nord du «casse du siècle»

Implication du groupe Lazarus et TraderTraitor

L'enquête fédérale américaine cible spécifiquement le groupe de pirates TraderTraitor, identifié comme une unité opérationnelle du vaste réseau Lazarus Group affilié aux services de renseignement nord-coréens. Ce collectif est déjà soupçonné du vol de 1,5 milliard de dollars sur ByBit en février 2025, record précédent de la cybercriminalité. Le Lazarus Group possède une longue histoire d'attaques, notamment celle du studio Sony Pictures en 2014 en représailles au film satirique L'Interview qui tue !

Advertisement

Capacités militaires et effectifs cybernétiques

Les estimations varient quant à la taille de cette force spécialisée, allant de 6.000 soldats selon un rapport de l'armée américaine de 2020 à 8.400 selon le renseignement sud-coréen en 2024. Ces unités opèrent depuis plusieurs pays étrangers dont le Bélarus, la Chine, l'Inde, la Malaisie et la Russie. Les tests récents incluent des missiles hypersoniques et des drones, visant à perfectionner la manoeuvrabilité terminale et la capacité de frappe verticale contre des cibles précises.

Enjeux économiques et conséquences diplomatiques

Michael Bosack, fondateur-directeur du Parley Policy Institute, souligne que le butin représente près d'un quart du PIB annuel estimé de la Corée du Nord. La nécessité de préserver les circuits financiers pour blanchir ces fonds explique la réaction vigoureuse de Pyongyang. Cette situation risque de compromettre un éventuel sommet entre Kim Jong Un et le président américain Donald Trump, qui a récemment multiplié les appels du pied pour rétablir le dialogue bilatéral.