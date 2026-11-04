Corée du Nord annonce construction d'un navire de guerre inédit doté d'un système de combat sans pareil

Kim Jong‑un dévoile un navire de 10 000 tonnes avec missiles stratégiques et potentielle armement nucléaire, renforçant l'arsenal naval nord‑cordien dans un contexte de tensions croissantes.

Le 4 novembre, Kim Jong‑un a fait une annonce majeure en visitant le chantier naval de Nampo sur la côte ouest de la Corée du Nord : le pays est en train de construire un navire de guerre avec un système de combat déclarément inédit. Selon les propos de Kim, ce modèle dépasse tout destroyer existant, notamment celui de l'an dernier, et vise à répondre aux menaces perçues dans la région.

Le nouveau bâtiment militaire et son système de combat

Le dirigeant a souligné que la Corée du Nord doit disposer de " navires les plus avancés et les plus puissants " pour faire face à l'environnement géopolitique récent et aux actions hostiles de ses adversaires. Ce nouvel appareil mesure 10 000 tonnes et, contrairement aux deux destroyers de 5 000 tonnes déjà mis à l'eau - le Choe Hyon et le Kang Kon - devrait porter des équipements révolutionnaires.

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Les informations provenant de sources sud‑coréennes indiquent que le navire pourrait être équipé de missiles de croisière stratégiques Hwasal, capables de frapper aussi bien des cibles terrestres que navales. D'autres études spéculent sur la possibilité d'armes nucléaires tactiques embarquées, bien que le régime n'ait pas encore déployé de démonstration indépendante de ce système.

Les positions des acteurs et les tensions régionales

Kim Yo‑jong, sœur de Kim Jong‑un, a dénoncé les " imbéciles ignorants " demandant le retrait du programme nucléaire nord‑coreen et a menacé Washington d'une riposte renforcée face à ce qu'elle qualifie de politique hostile. Dans le même temps, la Corée du Nord a continué d'augmenter la fréquence de ses essais de missiles, de drones et de torpilles.

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En septembre, trois soldats sud‑koreans ont été blessés par l'explosion de mines à la frontière, un incident qui a intensifié les tensions déjà élevées. Dans ce contexte, Kim Jong‑un a appelé à l'établissement de "nouveaux records" dans la contre‑offensive, soulignant qu'il n'existe aucun moyen d'éviter une escalade si les défenses restent insuffisantes.

Conséquences pour la sécurité maritimes et les prochaines étapes

La réalisation d'un tel navire pourrait modifier l'équilibre naval dans la mer du Jatsuk et le détroit de Malacca, où la Corée du Nord cherche à étendre sa sphère d'influence. Les États-Unis et la Corée du Sud seront probablement amenés à renforcer leurs propres forces navales et à envisager de nouveaux exercices dans l'aire maritime.

Il est prévu que la construction du navire avance rapidement ; les autorités nord‑coreennes ont annoncé une date de flotage non officielle en 2025. Cependant, l'absence d'une démonstration publique et la nature top‑secret des détails techniques laissent planer une incertitude quant à la réelle capacité de déploiement de ce nouvel appareil.

En attendant, la communauté internationale suivira de près les développements, tandis que la Corée du Nord continue de promouvoir son programme nucléaire comme un pilier de son autonomie stratégique.