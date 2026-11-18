Rafael Grossi de l'AIEA alerte sur l'extension de l'usine d'enrichissement d'uranium de Yongbyon en octobre 2026, signe d'une production accrue de matières fissiles militaires.

La République populaire démocratique de Corée a achevé en octobre 2026 l'extension de son usine d'enrichissement d'uranium située sur le complexe nucléaire de Yongbyon. Cette révélation a été faite par Rafael Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, lors de la réunion trimestrielle du Conseil des gouverneurs le 18 novembre. L'expansion confirme une augmentation significative de la production de matières fissiles à usage militaire.

Extensions de Yongbyon et production militaire

Rafael Grossi a confirmé que la partie extérieure de cette nouvelle extension à Yongbyon était achevée fin octobre 2026. La construction de cet ajout à l'installation initiale d'enrichissement a débuté en mi-septembre 2026. Ces activités s'ajoutent au fonctionnement continu des installations d'enrichissement de Kangson et de Yongbyon. Les images satellitaires révèlent également la construction d'une installation supplémentaire d'enrichissement à Yongbyon.

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Ces développements s'accompagnent d'une information relative à une nouvelle augmentation de la production nord-coréenne de matières nucléaires de qualité militaire. Pyongyang a expulsé les inspecteurs de l'agence onusienne en 2009, privant l'AIEA d'un accès direct depuis plus d'une décennie. Le pays continue officiellement de produire de l'uranium hautement enrichi et du plutonium.

Surveillance satellitaire et réacteurs actifs

L'absence d'inspecteurs physiques oblige l'organisation à surveiller Pyongyang principalement via des images satellites. Selon les données analysées, le réacteur nucléaire de 5 mégawatts de Yongbyon semble continuer de fonctionner. Il est actuellement à son septième cycle d'irradiation au terme duquel le combustible usé serait retiré pour être retraité.

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Un autre réacteur à eau légère situé à Yongbyon a été mis en service en avril dernier. Ces informations soulignent la capacité du régime à maintenir ses programmes nucléaires malgré l'isolement des vérificateurs internationaux. Les installations à Kangson se trouvent au sud-ouest de Pyongyang, tandis que le site beaucoup plus vaste de Yongbyon se situe plus au nord.

Inquiétudes géopolitiques et contexte stratégique

Rafael Grossi a qualifié l'expansion continue du programme d'enrichissement d'uranium de la République populaire démocratique de Corée de sujet de grave préoccupation. Cette déclaration intervient dans un contexte régional tendu où Kiev a révélé que la Corée du Nord a envoyé 50 000 de ses soldats au côté de l'armée russe.

Les tensions géopolitiques s'intensifient alors qu'une rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un se profile à l'horizon. Un projectile a également été détecté lors de questions sur un éventuel tir de missile balistique par la Corée du Nord. Ces éléments combinés illustrent l'instabilité croissante liée aux ambitions nucléaires de Pyongyang.

Conséquences pour la non-prolifération nucléaire

La production accrue de matières fissiles militaires compromet les efforts internationaux de non-prolifération. La capacité de la République populaire démocratique de Corée à fabriquer le cœur d'une arme nucléaire reste une menace directe pour la sécurité régionale. L'agence onusienne déplore l'incapacité de vérifier physiquement les sites nucléaires depuis 2009.

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Les gouverneurs de l'AIEA réunis le 18 novembre ont reçu ces informations critiques pour évaluer la situation. Le fonctionnement continu des installations de Kangson et de Yongbyon indique une volonté de maximiser la production. Ces développements nécessitent une attention diplomatique accrue face aux capacités militaires en expansion.