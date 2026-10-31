Corée du Nord accusée par le FBI d'un vol de 6,3 milliards sur Binance

Le FBI accuse la Corée du Nord et le groupe Lazarus d'avoir volé 6,3 milliards de dollars à Binance via le groupe TraderTraitor en octobre 2026.

Le Federal Bureau of Investigation a annoncé samedi avoir formellement accusé la Corée du Nord d'avoir orchestré le plus important vol de cryptomonnaies de l'histoire. Cette attaque massive a ciblé Binance, la première plateforme d'échanges de cryptomonnaies au monde par le volume, entraînant la disparition de 6,3 milliards de dollars d'actifs numériques. Selon les enquêteurs américains, les fonds ont été détournés aux alentours du 29 octobre 2026, marquant un tournant décisif dans la guerre économique numérique.

Une attaque massive attribuée à un groupe nord-coréen

Dans un communiqué officiel détaillé, le bureau d'investigation américain a affirmé que la République populaire démocratique de Corée était directement responsable de ce vol de plus de 6 milliards de dollars américains en actifs virtuels. Les agents ont identifié le groupe de pirates informatiques nord-coréen connu sous le nom de code TraderTraitor comme étant l'auteur principal de l'opération. Il a été constaté que les voleurs cherchaient activement à convertir les fonds détournés en Ether, la cryptomonnaie native du réseau Ethereum.

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Le communiqué officiel précise que ces actifs volés étaient destinés à subir un blanchiment d'argent sophistiqué. Les fraudeurs prévoyaient d'utiliser des conversions via des services de finance décentralisée et d'échanges instantanés pour préparer les fonds à d'autres étapes de blanchiment. Ces services DeFi fonctionnent sur la blockchain sans intermédiaires traditionnels, tandis que les échanges instantanés permettent de convertir rapidement une cryptomonnaie en une autre, brouillant ainsi les pistes de traçabilité financières.

Un record historique et des sanctions internationales

Le FBI a publié une liste comprenant environ 500 adresses Ethereum que les acteurs de TraderTraitor utilisent pour blanchir ces actifs volés. L'agence a demandé aux plateformes de cryptomonnaies, aux services DeFi et aux sociétés d'analyse blockchain de bloquer immédiatement toutes les transactions liées à ces adresses. Ce montant dérobé représente quatre fois celui que le même groupe avait siphonné sur la plateforme ByBit en février 2025. Ce vol précédent, qui s'élevait à 1,5 milliard de dollars, était alors considéré comme le vol le plus important en cryptomonnaies.

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L'ampleur démesurée de ce piratage de Binance a mis en lumière la capacité de la Corée du Nord, frappée de lourdes sanctions internationales, à se procurer des revenus illicites. Le groupe TraderTraitor est considéré comme faisant partie du groupe Lazarus, lui-même affilié aux services de renseignement nord-coréens. Cette unité est connue pour des attaques à haute valeur ajoutée destinées à contourner les sanctions économiques imposées en raison des programmes nucléaire et de missiles balistiques du régime.

L'histoire sombre de Lazarus et des capacités nord-coréennes

Le groupe Lazarus s'était fait connaître internationalement en 2014 lorsqu'il a été accusé d'avoir piraté les studios Sony Pictures Entertainment. Cette attaque avait été menée en représailles au film satirique sur la Corée du Nord intitulé L'Interview qui tue. Les capacités techniques de ces acteurs étatiques reflètent une discipline militaire de haute technologie intégrée dans la stratégie économique du pays.

Un rapport de l'armée américaine en 2020 a révélé que l'unité nord-coréenne de cyberguerre, le Bureau 121, compte environ 6.000 employés. Ces experts opèrent aussi à partir de l'étranger, notamment du Bélarus, de Chine, d'Inde, de Malaisie ou de Russie. Cette présence internationale leur permet de multiplier les vecteurs d'attaque et de complexifier les enquêtes judiciaires menées par les forces de l'ordre occidentales.

La réponse de Binance et la confiance des utilisateurs

Numéro un mondial en volume d'échanges de devises numériques, Binance revendique 335 millions d'utilisateurs actifs sur sa plateforme. À titre de comparaison, le site concurrent Crypto.com comptabilisait 741 millions de propriétaires de cryptomonnaies dans le monde selon les dernières estimations. Le groupe a indiqué samedi que ses clients devaient pouvoir recommencer dimanche à effectuer des retraits, qui avaient été suspendus depuis le vol pour stopper l'hémorragie financière immédiate.

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Binance, qui s'emploie activement à retracer les actifs dérobés avec l'aide d'autres acteurs de l'écosystème des cryptomonnaies, a assuré qu'aucun de ses clients ne serait lésé financièrement. L'entreprise a dit acheter des actifs correspondants à ceux qui ont été siphonnés. Elle a affirmé samedi avoir ainsi reconstitué 90 pour cent du montant dérobé, tout en s'efforçant de collecter les 10 pour cent restants qui sont décrits comme des actifs moins liquides.

Cette attaque majeure intervient alors que de nombreux observateurs expriment leurs inquiétudes quant au fait que les capacités toujours plus étendues des modèles d'intelligence artificielle pourraient compromettre la cryptographie et les protocoles de sécurité informatique. La cybercriminalité organisée continue d'évoluer rapidement, exigeant une vigilance accrue de la part des plateformes financières et des régulateurs internationaux face à ces menaces sophistiquées.