Coralie et Mickaël, couple des Mariés au premier regard, sont rapatriés d'urgence de Las Vegas. L'intervention chirurgicale est prévue pour lundi matin 21 novembre 2026.

Coralie, figure connue de l'émission Mariés au premier regard, a été rapatriée d'urgence aux États-Unis vers la France. Ce voyage inattendu, initialement conçu comme une lune de miel, prend une tournure dramatique à Las Vegas. L'ancienne candidate nécessite une intervention médicale immédiate pour soigner une blessure survenue pendant son séjour.

Retour anticipé pour intervention chirurgicale

Le couple a annoncé le rapatriement le 21 novembre, précisant que l'opération est scheduled pour le lundi matin suivant. Cette nouvelle a été partagée par Mickaël sur les réseaux sociaux, soulignant que la santé de son épouse reste la priorité absolue. Leur séjour aux États-Unis s'interrompt brutalement, laissant derrière eux un programme de voyage complètement bouleversé.

Also read F1: Verstappen, qui perd gagne à Las Vegas

Geste tendre et soutien conjugal

Avant le départ, Mickaël a offert un cadeau réconfortant à son épouse pour adoucir le voyage retour. Il a partagé une photo montrant Coralie serrant contre elle une peluche Snoopy géante. Cette attention a permis de lui faire oublier temporairement les ennuis de santé, offrant un moment de légèreté avant l'intervention.

Advertisement

Contexte du mariage et retrouvailles

Cette période de crise survient quelques jours après un événement majeur pour le couple. Le 14 novembre 2026, ils se sont mariés à Las Vegas après une longue histoire. Coralie avait récemment annoncé la reprise de leur relation suite à une séparation en 2026. Leur union marquait le début d'un nouveau chapitre commun.

Projets futurs après la guérison

Une fois l'intervention achevée, le couple envisage de se rendre au Maroc. Mickaël a construit sa vie professionnelle dans ce pays et Coralie a décidé de le suivre. Ce déplacement interviendra après la récupération nécessaire pour l'ancienne candidate de télé-réalité.