Coralie, candidate de Mariés au premier regard, doit subir une opération en France. Le couple quitte Las Vegas après son mariage pour des raisons de santé.

Coralie, candidate de la télé-réalité Mariés au premier regard, a dû interrompre prématurément son séjour aux États-Unis. Après avoir célébré son mariage avec Mickaël Avella à Las Vegas, elle a été rapatriée en France pour des raisons médicales urgentes.

L'annonce a été faite dimanche 22 novembre 2026 sur son compte Instagram. L'ancienne participante, suivie par près de 80 000 abonnés, a confirmé que son voyage de noces s'achevait brusquement pour lui permettre de recevoir des soins immédiats dans l'Hexagone.

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Médecine d'urgence et rapatriement aérien

Le couple a été contraint de rentrer en France afin que Coralie puisse subir une opération planifiée pour le lundi matin. Cette décision a été prise en urgence après que la jeune femme s'est blessée au cours de son séjour touristique. La fin de ce voyage, initialement imaginé comme une lune de miel parfaite, n'était pourtant pas prévue par le couple.

Le principal argument avancé pour justifier ce retour précipité est la nécessité absolue de veiller à sa santé. Bien que la situation soit inattendue, la priorité numéro un reste le rétablissement médical de Coralie, même si cela implique de quitter rapidement le Nevada.

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Soutien conjugal et détails de la blessure

Depuis plusieurs jours, les abonnés d'Instagram de l'ancienne candidate avaient pu observer des signes visibles de sa détresse physique. Coralie apparaissait régulièrement en story avec un bandage au poignet droit. Parfois, elle portait également une écharpe de maintien pour soutenir son bras endolori, illustrant la gravité de la situation aux yeux de ses followers.

Pour lui remonter le moral face à cette douleur et à l'anxiété liée à l'intervention, Mickaël Avella a offert une attention particulière à son épouse. Il lui a offert une grosse peluche à l'effigie du célèbre chien Snoopy. Cet objet sert également de support pratique pour surélever le bras blessé, facilitant ainsi le confort de Coralie pendant le vol et le rétablissement.

Réaction et contexte relationnel

Coralie a partagé son ressenti direct sur les réseaux sociaux, admettant être un peu angoissée par l'altitude qui pourrait faire gonfler sa blessure et accentuer les douleurs. Elle a remercié son mari pour ce geste à la fois affectueux et utile, qualifiant le jouet de super coussin pour soulever son membre affecté.

Ce retour en France marque un tournant soudain dans leur histoire récente. Coralie, qui connaissait déjà Mickaël avant sa participation à l'émission, a célébré leur union dans une limousine avec une photo légendée d'un engagement éternel. Malgré cette joie initiale, la réalité médicale a rapidement rattrapé le couple, rappelant l'importance de la sécurité sanitaire lors des déplacements internationaux.