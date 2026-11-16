Coralie et Mickaël se marient à Las Vegas après Mariés au premier regard

Coralie et son compagnon Mickaël ont oficialisé leur union lors d'une cérémonie à Las Vegas. La candidate de Mariés au premier regard partage leur bonheur sur les réseaux sociaux.

Coralie, candidate célèbre de l'émission diffusée sur M6, a officiellement annoncé son mariage avec son compagnon Mickaël. La jeune femme a révélé cette nouvelle majeure lors d'une publication sur Instagram le dimanche 15 novembre 2026. Cette annonce marque un tournant émotionnel et public dans sa vie privée depuis sa séparation avec son premier époux, Bruno.

Cérémonie romantique à Las Vegas

Le couple a célébré ses vœux dans la ville emblématique du divertissement, Las Vegas. Coralie a partagé une photographie où elle apparaît vêtue d'une robe en dentelle de couleur ivoire. À ses côtés, Mickaël portait un costume de couleur bleu ciel. Dans la légende de cette photo, la jeune femme s'est adressée directement à son nouveau mari avec une déclaration passionnée. Elle y a écrit : "Je t'aime infiniment mon petit mari".

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Cette publication n'est pas restée sans réagir. Le couple a également utilisé les stories Instagram pour partager davantage de contenu visuel de leur journée. Mickaël a notamment publié une courte vidéo destinée à ses followers. Ce partage simultané a permis de confirmer la réalité de la cérémonie aux yeux de leurs milliers d'admirateurs.

Réactions et soutien des autres candidats

La nouvelle a suscité une vague de réactions immédiates au sein de la communauté de l'émission. De nombreux anciens participants ont tenu à féliciter le couple pour cette étape décisive. Des personnalités telles qu'Ophélie, Marie, Mélanie, Anabel, Laury et Cécile ont envoyé leurs mots doux sur les réseaux sociaux. Leur soutien démontre la cohésion du groupe après leur passage dans l'émission.

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Coralie n'est pas la seule à avoir trouvé l'amour grâce au programme. Le public et les autres candidats suivent de près les nouvelles unions. Coralie avait précédemment épousé Bruno dans le cadre du dispositif. Après un bilan difficile, ils avaient décidé de divorcer. Peu de temps après cette séparation, elle a rencontré Mickaël.

Nouveau chapitre pour Coralie

Cette union vient clore un chapitre douloureux pour la candidate. Elle avait confié avoir retrouvé l'amour grâce à l'émission. Son message sur Instagram était empreint de sincérité et d'espoir. Elle y affirmait : "Mon amour de ma vie, Mickaël, j'ai toujours cru au grand amour. Mais je ne savais pas qu'un jour, je pourrais le ressentir aussi fort".

Les internautes ont également répondu présent sur les réseaux sociaux. De nombreux commentaires positifs ont fleuri sous la publication. Certains ont noté que le couple semblait très amoureux. Ces messages de félicitations contribuent à rendre ce moment encore plus magique pour eux.

Confidences sur leur relation

Le couple a pris le temps de partager quelques éléments sur leur histoire récente. Coralie a expliqué que le temps leur avait manqué cruellement. Elle a laissé entendre que leur décision de se marier rapidement découlait de cette urgence sentimentale. Mickaël, un homme d'affaires, a confirmé ses sentiments par une déclaration simple.

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Cette union suit d'autres histoires d'amour marquantes issues de la télévision française. Par exemple, Mickaël et Nadia se sont mariés le 21 août 2026 en Bretagne. Leur histoire a été marquée par la perte du père de la mariée. Ces récits montrent la diversité des parcours émotionnels des candidats.