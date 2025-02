Coq Léguevinois vs Gimontois : Un Rendez-vous Délicieux !

Le Coq Léguevinois et les Gimontois s'affrontent dimanche dans un match prometteur. Deux formations fraîchement promus, animées par un jeu offensif et positionnées solidement dans le classement, s'apprêtent à livrer une rencontre divertissante et ouverte.

Après le festin dominical de dimanche dernier, c'est le Coq Léguevinois (2e, 52 pts) qui est au menu pour les Gimontois (4e, 44 pts), toujours affamés et revitalisés par une victoire éclatante en déplacement. Un véritable plat de résistance, qui, sans dénigrer les « Ententistes », sera d'une toute autre envergure, tant les visiteurs du jour réalisent un formidable début de saison à ce niveau de compétition.

On se souviendra que les deux équipes sont fraîchement promues à ce haut niveau amateur (2e saison pour l'ESG ; 1ère pour les hommes de Bastien « Banban » Bourdette). Cela témoigne de la qualité et l'état d'esprit qui animent les deux groupes. Encore plus impressionnant : en termes de volume de jeu et d'intentions offensives, derrière le leader incontesté Palois, on ne fait guère mieux dans la poule que les « banlieusards » toulousains. Un jeu total, des ambitions claires et une formule qui fonctionne sur le long terme. On peut aisément imaginer que le court déplacement sera effectué avec une idée bien précise en tête, tant la victoire du match aller des Gimontois relève d'un petit miracle lourdais. Ballottés durant la majeure partie de la rencontre, les « Étoilistes » n'avaient jamais lâché en termes d'intensité et de volonté, pour s'offrir le droit d'exister, et le drop de la victoire, par Maxime Garrigos, dans les dernières secondes. Gageons qu'en tant que compétiteurs avertis, la pilule est difficile à avaler, et le meilleur moyen est de tenter de rendre la pareille. 'Messieurs, présentez-vous !' Aux locaux de relever le défi du jeu : saisir l'opportunité d'un registre aussi aéré, ou au contraire, entraîner les visiteurs au cœur d'un combat à proximité du terrain ? Seuls les entraîneurs et les murs des vestiaires ont la réponse. Une chose est certaine : les conditions s'annoncent favorables au jeu, et les deux groupes s'efforcent de faire vivre le ballon. Les Gimontois ont démontré, par séquences, leurs envies de grand large et de tendre vers un jeu ambitieux et complet. À l'ESG d'être aussi régulière dans ce registre que dans l'envie, le combat et la solidarité. Dès lors, le groupe d'Adrien Rowling serait encore plus redoutable et performant. Le capitaine Tom Dardenne, victime d'un spectaculaire KO dimanche dernier, sera sans nul doute absent. Mais le groupe est large et de qualité. Deux formations animées par le jeu, positionnées dans la bonne partie du classement, et avec un « petit matelas » à chérir et développer. Mais « exit » pour dimanche, la pression, parfois toxique, du résultat comptable à tout prix. Et après l'iconique, « Messieurs, présentez-vous ! » de Gaby Selva, voici maintenant pour une affiche alléchante et dénuée de pression : « Messieurs, régalez-nous !





