Aurore et Joseph ont vécu plusieurs années avec la présence d'un coq à ses heures plus intimes dans le hamac de leur propriété, à quelques minutes de la ville d'Autun. Quand ils ont tenté de les empêcher d'exprimer leur songes de déplaisir, ils ont été déboutés par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône après un appel et ont été qualifiés de 'milieu rural'.

En France, il s'agit d'une affaire qui remonte à plusieurs années lorsqu'un couple en est venu s'opposer aux fréquentations nocturnes du coq de leur bivouac rural, près du centre-ville d'Autun.

< >Mardi, la cour d'appel a débouté les opposants à nouveau, qualifiant le hameau de 'milieu rural', en dépit des allégations de 'troubles manifestement illicites'.< >Selon le quotidien régional, l'affaire n'est pas vraiment fini.

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