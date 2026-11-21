La COP31 en Turquie atteint un point critique. Les délégations de l'UE et de l'Arabie saoudite sont bloquées sur les fossiles et l'argent climatique, menaçant l'accord.

La COP31 sur le climat, présidée conjointement par la Turquie et l'Australie, traverse une crise majeure à Antalya en cette fin novembre 2026. Le ministre turc de l'Environnement Murat Kurum a confirmé que le projet de décision finale serait distribué aux quelque 200 délégations présentes dans la nuit, avec l'espoir d'un dénouement dimanche. Cependant, les négociations se heurtent à un mur, les positions restant irréconciliables sur deux dossiers vitaux : l'abandon des énergies fossiles et les nouveaux engagements financiers des pays riches.

Stalemate sur le pétrole et le gaz

La bataille centrale oppose l'Union européenne à l'Arabie saoudite, réunie en huis clos par la présidence turque. Le commissaire européen au Climat Wopke Hoekstra a lancé un avertissement clair : il vaut mieux abandonner les pourparlers que signer un accord médiocre. Le texte actuel omet toute mention explicite de la sortie du pétrole, du gaz et du charbon, malgré la pression des nations du Pacifique et d'Amérique latine. Les producteurs de pétrole, menés par Riyad, refusent toute élimination directe, tandis que les ministres comme Maina Talia de Tuvalu insistent sur l'urgence vitale de nommer ces responsables du réchauffement.

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Disputes financières et technologiques

Autour de la table, le désaccord est tout aussi vif concernant les technologies de captation du carbone et l'argent. Le projet actuel vise à porter la part de l'électricité à 35 % de la consommation mondiale d'ici 2035, une cible ambitieuse mais floue sur la source de cette énergie. La ministre ghanéenne Zanetor Agyeman-Rawlings a averti que le continent africain rejetterait tout résultat dénué de ressources réelles. Les Européens ont clarifié qu'ils ne verseraient pas de fonds supplémentaires, se limitant à honorer leurs engagements passés, créant une tension supplémentaire avec les pays en développement.

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Risques opérationnels et géopolitiques

La situation logistique se détériore rapidement alors que le site commence à être démoli. De nombreux négociateurs sont déjà partis, augmentant le risque d'une absence de quorum nécessaire pour approuver tout texte. Cette impasse survient dans un contexte géopolitique lourd, marqué par une flambée des prix de l'énergie due au conflit au Moyen-Orient et par l'absence des États-Unis. La Turquie appelle à une action responsable pour éviter un échec total dans un monde subissant toujours plus les effets directs du changement climatique d'origine humaine.

Calendrier scientifique et limites thermiques

Enfin, un désaccord persiste sur le rythme des rapports du Giec. L'Union européenne et les petits États insulaires exigent que les prochaines séries de rapports soient publiées avant le bilan mondial prévu en 2028. Ce point technique s'articule autour de l'objectif fondamental de plafonner le réchauffement à 1,5 degrés Celsius par rapport à l'ère préindustrielle, une demande critique pour la survie des archipels du Pacifique menacés par la montée des eaux.