COP31 : La Turquie priorise l'électrification pour le sommet climatique d'Antalya

Retrouvez tous les détails sur la COP31 à Antalya en novembre 2026. La présidence turque mise sur l'électrification et l'agenda des négociations pour répondre à la crise climatique mondiale.

La 31e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, communément appelée COP31, s'ouvre officiellement à Antalya, en Turquie, pour une durée de onze jours, du 9 au 20 novembre 2026. Cette rencontre internationale majeure se tient dans un contexte global marqué par des températures records et une augmentation significative de la fréquence des événements météorologiques extrêmes. La présidence turque a clairement identifié l' électrification comme son objectif stratégique principal, le considérant comme un levier indispensable pour réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale.

Objectifs climatiques et contexte géopolitique

La COP31 se positionne comme une conférence cruciale de la mise en œuvre, visant à rapprocher les politiques climatiques actuelles des ambitions fixées pour l'année 2030. Depuis 1995, ces réunions annuelles ont permis des avancées significatives, notamment l'Accord de Paris de 2015, qui visait à maintenir la hausse des températures bien en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels. Cependant, l'absence de mécanismes coercitifs efficaces fait que les engagements peinent à être respectés, conduisant les projections vers un réchauffement potentiel de 2,6°C. L'enjeu central reste la limitation de la hausse mondiale à 1,5°C, le soutien à l'adaptation des populations face aux impacts climatiques et la transition énergétique necessary pour abandonner les combustibles fossiles.

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Participation massive et acteurs du sommet

Près de 200 pays sont représentés à cette édition, accompagnés d'organisations internationales, de chefs d'entreprise, de climatologues, de peuples autochtones et de représentants de la société civile. Le nombre total de participants attendu dépasse les 100 000 personnes durant ces deux semaines de négociations. Une composante diplomatique inédite caractérise cette édition : la Turquie assure la présidence politique de la conférence, tandis que l'Australie est chargée d'organiser et de faciliter les négociations techniques. Par ailleurs, l'absence de l'administration du président américain Donald Trump constitue un facteur de tension notable, les États-Unis restant la première économie mondiale et le deuxième plus gros émetteur de gaz à effet de serre après la Chine.

Agenda détaillé des négociations

Le programme des travaux est structuré jour par jour pour traiter des aspects transversaux de la crise climatique. La journée d'ouverture, le 9 novembre 2026, est consacrée à l'alimentation, l'agriculture et la santé. Mardi, 10 novembre, les discussions porteront sur l'énergie et les transports. Le 11 novembre, dédié au zéro déchet, coïncide avec le sommet des dirigeants mondiaux réunissant les chefs d'État et de gouvernement. Jeudi 12 novembre, les thèmes de l'environnement bâti résilient et du rôle des villes seront abordés, suivis vendredi 13 novembre par les questions de finances et de commerce international.

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Samedi 14 novembre sera axé sur les enfants, les jeunes, l'éducation et les compétences professionnelles, avant une journée de repos le 15 novembre. Le 16 novembre, la science, l'industrie et la technologie reprendront le devant de la scène. La journée du 17 novembre traitera de l'océan, des mers, de la nature et de l'utilisation des terres, tandis que le 18 novembre sera consacré au développement humain et social. L'objectif d'amélioration de la mise en œuvre des décisions précédentes dominera le 19 novembre, permettant au dernier jour, le 20 novembre 2026, de finaliser les négociations et d'adopter les conclusions finales.

Initiatives turques et tensions sur l'énergie

Dans le cadre de sa présidence, la Turquie a présenté un programme mondial d'action pour le climat comportant trois objectifs volontaires à atteindre d'ici 2035. Ces cibles incluent l'atteinte de 35% de part d'énergies renouvelables dans le mix énergétique mondial, contre 20% actuellement, ainsi qu'une réduction de 50% de la croissance des déchets. Un troisième objectif vise à diminuer d'au moins 25% l'intensité de la consommation énergétique dans le secteur du bâtiment. L'électrification reste la priorité absolue de la présidence turque pour réduire les émissions.

Cependant, cette ambition se heurte à des divergences d'interprétation. L'Union européenne plaide fermement pour une électrification propre, définie comme une production d'électricité débarrassée du charbon, du pétrole et du gaz. Cette position rencontre une résistance de la part de plusieurs pays producteurs d'énergies fossiles, qui s'opposent à cette formulation restrictive. Ces tensions reflètent les défis structurels de la transition énergétique mondiale et la difficulté de concilier les impératifs de décarbonation avec les réalités économiques des nations dépendantes des hydrocarbures.