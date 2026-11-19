À Antalya, la COP31 tente de finaliser un accord climatique controversé. La Turquie et l'Australie présentent un texte sur l'électrification sans mentionner les fossiles.

Près de 200 pays se sont retrouvés à Antalya en Turquie pour une session de négociations climatiques décisive lors de la COP31. Les délégations ont tenté de sceller un accord durant la nuit reliant vendredi à samedi, dans un contexte marqué par des tensions persistantes sur le sort des combustibles carbonés. Malgré une attente modérée avant ce rendez-vous onusien, la Turquie cherche à démontrer des avancées tangibles face à l'urgence écologique mondiale.

Le bras de fer sur les combustibles carbonés

Le projet de décision finale présenté par les coprésidents turc et australien a supprimé toute mention explicite des énergies fossiles, tels que le pétrole, le gaz et le charbon. Cette omission a suscité une vive critique de la part de Monique Barbut, ministre française de la Transition écologique, qui a qualifié ce retrait d'un point noir majeur pour le texte. Les délégations pays producteurs d'hydrocarbures, incluant l'Arabie saoudite, s'opposent régulièrement aux nations prônant une sortie rapide de ces sources d'énergie polluantes.

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Ce désaccord rappelle les blocages observés lors de la COP28 à Dubaï en 2023, où la communauté internationale avait dû se contenter d'amorcer la transition sans imposer d'interdiction ferme. Pour éviter de répéter ces échecs relatifs, les dirigeants de la COP31 ont opté pour une approche différente centrée sur la mise en œuvre pratique des engagements précédents.

Stratégie turque d'électrification des usages

La Turquie a défini l'axe principal de cette conférence autour de l'électrification générale des usages énergétiques. Le projet politique vise à porter la part de l'électricité dans la consommation finale totale d'énergie à 35 % à l'échelle mondiale d'ici 2035. Actuellement, ce taux se situe à un peu plus de 20 %, ce qui représente un objectif de croissance significative pour les systèmes énergétiques nationaux.

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Le ministre australien du Climat, Chris Bowen, a justifié cette orientation en conférence de presse le 19 novembre 2026. Il a souligné que la communauté internationale s'était déjà mise d'accord à Dubaï pour amorcer la transition hors des énergies fossiles. Selon lui, l'objectif actuel concerne les moyens concrets d'y parvenir plutôt que de renégocier les principes de base de la décarbonation.

Impacts environnementaux et exigences scientifiques

La planète subit toujours davantage les effets directs du réchauffement d'origine humaine. Ces derniers mois ont illustré cette dégradation environnementale par la succession de canicules extrêmes en Europe et la crue meurtrière au Népal. Face à ces constats alarmants, les défendeurs de l'environnement ont accueilli le projet de décision avec scepticisme.

Mohamed Adow, directeur de Power Shift Africa, a prévenu que si cette version du texte demeurait, il s'agirait d'une COP fantôme dénuée de substance réelle. Nafkote Dabi de l'ONG Oxfam International a martelé que les négociations ne peuvent pas se permettre l'échec, car elles sont censées protéger les communautés qui subissent de plein fouet la crise climatique. Le Panama a également menacé de bloquer l'accord s'il ne faisait pas référence à une sortie progressive du pétrole.

Enjeux financiers et calendrier du Giec

Les négociations ont également été perturbées par un désaccord sur le calendrier des publications scientifiques du Giec. L'Union européenne, les Pays les moins avancés et les petits États insulaires exigent que la prochaine série de rapports soit disponible avant le bilan mondial sur les efforts de réduction des gaz à effet de serre prévu en 2028. Johan Rockström, scientifique suédois, a dénoncé toute tentative de saper le rôle de la science dans ce processus décisionnel.

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La question des financements reste âprement débattue entre les pays développés et les nations en développement. L'ébauche d'accord propose de discuter d'un moyen de tripler la finance en faveur de l'adaptation d'ici 2035. Le document insiste sur l'importance de plafonner le réchauffement à 1,5°C par rapport à la période 1850-1900, une exigence critique des petites îles menacées par la montée des eaux.