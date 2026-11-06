COP31 Antalya : Conflit entre YK Enerji et résidents de Mugla

La Turquie présente la COP31 à Antalya tandis que les habitants de Mugla combattent l'expansion minière de YK Enerji. Nejla Isik et Esra Isik dénoncent les expropriations forcées par décret.

Alors que l'État turc accueille la COP31 à Antalya du 31 octobre au 13 novembre 2026 pour promouvoir sa transition énergétique, une lutte locale acharnée oppose les résidents de la province de Mugla à la compagnie minière YK Enerji. Cette tension met en lumière un contraste saisissant entre la volonté affichée d'afficher un bilan vert pour la conférence climatique internationale et la réalité socio-environnementale vécue par les habitants du sud-ouest de la Turquie qui subissent directement les conséquences de l'exploitation du charbon.

L'expansion minière de YK Enerji face aux villageois

La compagnie YK Enerji cherche activement à élargir ses opérations dans la région de Milas pour augmenter la capacité de production de ses deux centrales thermiques situées à proximité immédiate des villages. Nejla Isik, la maire d'Ikizkoy, un bourg comptant seulement soixante-dix foyers, mène un combat frontal contre ce projet d'expansion qu'elle qualifie de dévastateur pour le paysage et les communautés locales. Le site minier, surnommé localement le trou de l'enfer, a déjà rongé une grande partie de la forêt d'Akbelen, créant un environnement hostile pour les riverains qui y vivaient auparavant paisiblement.

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L'expansion de la mine ne se limite pas à la destruction des paysages naturels mais menace directement les infrastructures vitales des villages concernés. Nejla Isik et sa fille Esra Isik, militante écologiste de vingt-six ans, font face à une pression constante exercée par l'entreprise et les autorités. La fille de la maire rappelle avec amertume que plusieurs villages de sa famille ont déjà été rayés de la carte ou détruits au fil des générations, transformant leurs ancêtres en exilés forcés de leurs terres ancestrales.

Actions en justice et expropriations par décret présidentiel

La lutte juridique des résidents contre YK Enerji s'intensifie depuis plusieurs mois, notamment suite à la publication d'un décret d'expropriation d'urgence signé par le président Recep Tayyip Erdogan en janvier 2026. Ce décret ordonne la saisie de six cent soixante-dix-neuf parcelles de terre sans passer par les procédures administratives normales, ce qui a immédiatement déclenché une vague de contestation parmi les propriétaires fonciers affectés. Les habitants considèrent cette mesure comme une atteinte grave à leurs droits fondamentaux et à leur propriété privée.

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La répression contre les manifestants s'est durcie, comme en témoigne le cas d'Esra Isik placée en garde à vue le 31 mars 2026 pour obstruction à fonctionnaire. La militante a passé quarante-deux jours en détention après avoir protesté contre une délégation officielle effectuant une expertise préalable aux expropriations. Son arrestation a servi de catalyseur pour faire connaître leur cause au-delà des frontières turques, attirant l'attention des défenseurs des droits humains et des écologistes internationaux sur les méthodes employées par l'État.

Le Conseil d'État turc a récemment rejeté le recours des habitants contre ces mesures expropriatoires, fermant ainsi une porte de négociation juridique importante pour les villageois. Cette décision laisse Nejla Isik et les autres résidents dans une position de vulnérabilité accrue, sans recours efficace pour arrêter l'avancée des bulldozers ou protéger leurs maisons et leurs tombes de la destruction imminente.

Tensions politiques et soutien officiel de la COP31

La dynamique de la COP31 à Antalya crée un climat de rejet total chez les opposants locaux à l'égard du sommet climatique. Nejla Isik refuse catégoriquement de se rendre à la conférence, estimant que les dirigeants mondiaux ne l'écouteront pas alors que son village est en train de disparaître sous les effets de l'exploitation minière. Esra Isik partage ce sentiment de trahison, soulignant l'hypocrisie d'une Turquie qui invite chefs d'État et experts internationaux tout en écrasant ses propres citoyens pour des projets énergétiques fossiles.

La compagnie YK Enerji reste un soutien officiel de la COP31, défendant publiquement l'objectif de neutralité carbone de la Turquie tout en justifiant ses activités par des impératifs de sécurité énergétique. Ahmet Eyidogan, directeur général de YKE, affirme que l'accès à de nouveaux gisements est indispensable pour continuer à alimenter en électricité plus de deux millions de foyers par jour. L'entreprise promet de réaménager les terres exploitées en replantant des espèces adaptées et de préserver les centres-villages, les mosquées et les écoles de toute destruction directe.

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Les habitants de Mugla ne se laissent pas convaincre par ces promesses de réhabilitation environnementale, d'autant plus qu'une loi entrée en vigueur en 2025 a déjà accéléré les délais administratifs pour les projets miniers. Cette réforme législative a ouvert à l'exploitation des zones protégées, y compris des oliveraies centenaires qui constituent le patrimoine agricole et culturel de la région. Des résidents comme Aytac Yakar, cinquante-six ans, ont déjà perdu leur village natal en 2018 et craignent de répéter l'expérience dans leur nouveau lieu de vie.

Malgré les menaces et les pertes subies, la détermination des villageois reste intacte et se manifeste par des actions de résistance directe. Aytac Yakar a déclaré publiquement qu'elle ne quitterait sa maison sous aucun prétexte, menaçant même de s'immoler si nécessaire pour protéger son territoire. Parallèlement, certains employés de la centrale reconnaissent que l'activité économique apporte des emplois à soixante-dix pour cent de leur village, illustrant la complexité du dilemme entre survie économique immédiate et préservation de l'environnement à long terme.