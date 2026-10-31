COP17 à Erevan : accord en demi-teinte sur le financement et les écosystèmes

La COP17 sur la biodiversité s'est achevée à Erevan avec un accord jugé insuffisant sur le financement et la protection de 30 % des écosystèmes d'ici 2030.

La 17e Conférence des parties sur la diversité biologique ( COP17) s'est achevée samedi matin à Erevan, en Arménie, après une nuit d'ultimes négociations. Un accord a finalement été trouvé, mais il est jugé insuffisant par de nombreux participants, malgré quelques signes d'espoir sur la question financière.

Des applaudissements ont retenti peu après l'ouverture nocturne de la session finale, lorsque le ministre arménien de l'Environnement, Hambardzum Matevosyan, a annoncé l'adoption de deux textes importants issus de compromis.

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Plus tard, l'enthousiasme initial a laissé place à des débats parfois acrimonieux, à des compromis arrachés après de nombreux allers-retours et à des progrès limités sur certains sujets.

Protection des écosystèmes et financement

Le premier texte porte sur la protection de 30 % des écosystèmes d'ici à 2030. Le second concerne les financements destinés à la biodiversité.

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Les pays développés, comme la France, n'ont pas obtenu que d'autres pays, comme la Chine, rejoignent la liste officielle des financeurs. Ce point reste l'une des principales pierres d'achoppement de la négociation.

Certains États, comme la Russie, l'Arabie saoudite ou le Brésil, ont freiné les discussions pour ne pas contraindre certaines activités économiques.

Une nuit de négociations sous tension

Les négociations ont finalement duré toute la nuit, jusqu'à 10 heures du matin, un symbole des tensions qui ont traversé cette COP17, selon Juliette Landry, chercheuse à l'Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI).

Elle souligne que, en sous-texte, les négociations portent sur l'agriculture, la pêche, les infrastructures et la politique commerciale. Selon elle, la COP commence à mettre le doigt dans des engrenages intéressants et pourrait arriver à la limite de ce qu'elle peut faire.

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Pour la chercheuse, l'appel d'Erevan consiste à aller chercher les acteurs qui détruisent la biodiversité avec les bons outils.

Des occasions manquées selon les observateurs

Les avancées qui n'ont pas été obtenues à Erevan sont autant d'occasions manquées d'accélérer la réponse à la disparition de la biodiversité, estiment les observateurs.

Agnès Hallosserie, également de l'IDDRI, résume l'enjeu en indiquant que les parties se mettent d'accord sur la manière de corriger le tir.

L'accord final reste donc en demi-teinte : il acte des compromis sur la protection des écosystèmes et sur les financements, mais sans lever toutes les ambiguïtés sur la participation des grands pays émergents au financement de la biodiversité.