Le secrétaire d'État américain à la Défense Pete Hegseth a signé un accord de coopération militaire à Caracas, marquant un tournant dans les relations entre Washington et le Venezuela.

Le secrétaire d'État américain à la Défense Pete Hegseth a effectué une visite diplomatique majeure en Amérique du Sud en se rendant mercredi à Caracas après une escale à Bogota. Cette visite intervient dix mois après l'opération militaire américaine qui a conduit à la capture de l'ancien président Nicolás Maduro en janvier de cette année. Hegseth a été reçu au palais présidentiel de Miraflores par la présidente par intérim Delcy Rodríguez, marquant un symbole fort de normalisation.

Accord de coopération militaire et nouvelle donne sécuritaire

L'objectif central de cette rencontre fut la signature officielle d'un accord de coopération militaire entre les États-Unis et le Venezuela. Pete Hegseth a explicitement déclaré que cet accord vise à "garantir que le peuple vénézuélien ne soit pas menacé par des acteurs étrangers, des narcoterroristes ou des criminels". Le chef du Pentagone a souligné la nécessité de protéger les frontières souveraines du pays contre ces menaces internes et externes. Il a plaidé pour approfondir ce partenariat en matière de défense afin de stabiliser la région.

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Renversement historique des relations diplomatiques vénézuélo-américaines

Delcy Rodríguez a qualifié cet événement d'une "reprise de la relation technico-militaire entre les deux pays" après des années de tensions profondes. Elle a affirmé que cet accord est "très bénéfique" pour la Force armée nationale bolivarienne (FANB). Selon la dirigeante vénézuélienne, cette collaboration permettra de renforcer la formation des soldats, d'améliorer l'équipement opérationnel et d'accéder à de nouvelles technologies de pointe. Cette annonce contraste avec la rhétorique passée des dirigeants chavistes qui dénonçaient constamment "l'impérialisme américain".

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Contexte de capture de Nicolás Maduro et pression géopolitique

Ce rapprochement diplomatique survient alors que Nicolás Maduro et son épouse sont détenus dans une prison de New York. Ils attendent d'être jugés pour plusieurs chefs d'accusation, dont le trafic de drogue et d'autres crimes associés à leur administration. Pete Hegseth est le plus haut responsable américain à visiter Caracas depuis cette opération militiare dont il était l'un des principaux artisans. Il entreprend ce voyage en Amérique du Sud après avoir échappé à une motion de censure au Congrès américain, motivée par la guerre en Iran et les attaques meurtrières de narcotrafiquants dans les Caraïbes et le Pacifique qui ont fait plus de 200 morts.

Implications économiques et transition de pouvoir à Caracas

La présence de l'homme d'affaires Alejandro Betancourt lors de la signature souligne les dimensions économiques de cette nouvelle alliance. M. Betancourt, propriétaire de North American Blue Energy Partners (Nabep), a signé un accord cédant aux États-Unis 20 % des gigantesques réserves pétrolières du Venezuela. Washington et Caracas avaient annoncé en août que les États-Unis allaient prendre le contrôle de ces gisements, dont le potentiel de production est estimé à 65 milliards de barils. Delcy Rodríguez gouverne désormais sous la pression de Washington tout en normalisant progressivement les relations internationales du Venezuela après une longue période d'isolement.