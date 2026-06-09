Cooper Lutkenhaus, 17 ans, remporte la Ligue de Diamant de Stockholm

Le Texan Cooper Lutkenhaus, âgé de 17 ans, a remporté la première Ligue de Diamant de sa carrière à Stockholm, devenant ainsi le premier athlète de son âge à remporter ce trophée. Il a également participé aux Championnats du monde en salle en Pologne, où il a décroché le titre mondial en salle à Torun, six mois plus tôt.

Le Texan Cooper Lutkenhaus , âgé de 17 ans, a accumulé déjà des performances impressionnantes. Champion du monde en salle cet hiver, il a remporté la première Ligue de Diamant de sa carrière à Stockholm et remettra le coup dès ce mercredi à Oslo .

Il a commencé sa saison en septembre dernier, coulant des Mondiaux de Tokyo en séries, puis en décrochant le titre mondial en salle à Torun, six mois plus tard. Avant de remporter la Ligue de Diamant de Stockholm, Cooper Lutkenhaus a réussi à intégrer l'équipe nationale et vivre une expérience extraordinaire. Il a toujours été élevé dans l'univers de la course à pied, pratiquant le football américain et les autres sports, mais se concentrant sur la course.

Il a toujours été motivé par la compétition, cherchant à surpasser ses frères et à battre les records. Son choix de carrière est le bon, et il a montré qu'il est capable de faire des performances exceptionnelles à son âge





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