Contrülles techniques et championnat régional d'auto-cross au Ventoux auto-cross

Une centaine de véhicules de pilotes venus de la France entière ont participé à des contrôles techniques organisés par l'équipe organisatrice du Ventoux auto-cross, avec des essais sur deux journées. Les pilotes ont pu améliorer leur véhicule pour le championnat régional d'auto-cross, coorganisé par l'Asa Méditerranée, qui se déroulera sur le circuit Canteperdrix à Mazan. Les inscriptions pour cette première manche sont ouvertes pour la 36e édition régionale, avec 240 pilotes venus du Grand-Est inscrits. Côté local, trente pilotes représenteront le club mazanais dans les neuf catégories. Les dirigeants mazanais ont annoncé que les meilleurs pilotes nationaux se retrouveront en 2027 sur le tracé vauclusien, mais n'ont pas souhaité organiser une épreuve cette année. Le rendez-vous pour le 'régional' est donné ce samedi avec des essais chronométrés dès 8 heures jusqu'à midi, avant les manches qualificatives à 13h30. Dimanche, de 8 heures à midi, ce sera une manche qualificative pour les neuf catégories, avant les demi-finales à partir de 13h30 et finales. Les premiers départs sont prévus samedi et dimanche à 8 heures. Les tarifs sont de 10 euros samedi et dimanche, et 15 euros pour le week-end. Les moins de 12 ans sont gratuits.

Une centaine de véhicules de pilotes venus de la France entière ont participé à des contrôles techniques organisés par l'équipe organisatrice du Ventoux auto-cross, avec des essais sur deux journées.

Les pilotes ont pu améliorer leur véhicule pour le championnat régional d'auto-cross, coorganisé par l'Asa Méditerranée, qui se déroulera sur le circuit Canteperdrix à Mazan. Les inscriptions pour cette première manche sont ouvertes pour la 36e édition régionale, avec 240 pilotes venus du Grand-Est inscrits. Côté local, trente pilotes représenteront le club mazanais dans les neuf catégories.

Les dirigeants mazanais ont annoncé que les meilleurs pilotes nationaux se retrouveront en 2027 sur le tracé vauclusien, mais n'ont pas souhaité organiser une épreuve cette année. Le rendez-vous pour le 'régional' est donné ce samedi avec des essais chronométrés dès 8 heures jusqu'à midi, avant les manches qualificatives à 13h30. Dimanche, de 8 heures à midi, ce sera une manche qualificative pour les neuf catégories, avant les demi-finales à partir de 13h30 et finales.

Les premiers départs sont prévus samedi et dimanche à 8 heures. Les tarifs sont de 10 euros samedi et dimanche, et 15 euros pour le week-end. Les moins de 12 ans sont gratuits





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