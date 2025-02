Contrôles Musclés sur les Cars Scolaires dans le Nord: Un Conducteur Positif à l'Alcool et Quatre à la Drogue

Des contrôles de routine effectués sur les conducteurs de cars scolaires dans le Nord ont révélé un cas positif d'alcoolémie et quatre cas positifs de stupéfiants. Cette opération, menée après un accident tragique impliquant un car scolaire, a permis de contrôler 1332 véhicules et met en lumière l'importance de la sécurité routière.

Les forces de l'ordre ont mené une opération de contrôle étendue sur les conducteurs de cars scolaires dans le Nord, du 3 au 7 février 2025. Cette opération, consécutive à un tragique accident impliquant un car scolaire en Eure-et-Loir qui a coûté la vie à une adolescente de 15 ans, a permis de contrôler 1332 cars scolaires . Durant ces contrôles , 1295 conducteurs ont été soumis à un dépistage d'alcoolémie, révélant un cas positif.

En parallèle, 1277 conducteurs ont été testés pour les stupéfiants, avec quatre résultats positifs. Les forces de l'ordre ont également constaté l'absence de trois éthylotests anti-démarrage dans certains véhicules. En plus des tests d'alcoolémie et de stupéfiants, six infractions ont été relevées, notamment l'absence de marteau brise-vitres, le défaut de panonceau « transport d'enfants » et la non-conformité des dates de vérification des extincteurs. Le préfet Bertrand Gaume a souligné l'importance de l'application rigoureuse de la réglementation auprès de toutes les autorités organisatrices de mobilités dans le département. Il a appelé à « la responsabilité de chacun et au respect des règles de circulation routière en toutes circonstances ».





