Contrôles Massifs contre la Fraude dans les Transports d'Île-de-France

Île-de-France Mobilités lance un plan de contrôles massifs pour lutter contre la fraude dans les transports régionaux, ciblant les lignes et les stations où le taux de fraude est le plus élevé. L'objectif est de réduire de moitié les pertes financières annuelles, estimées à 700 millions d'euros.

Île-de-France Mobilités (IDFM), responsable du réseau de transport régional, met en place un plan de contrôles massifs pour réduire drastiquement les pertes financières liées à la fraude. L'objectif est de diviser par deux le manque à gagner annuel de 700 millions d'euros d'ici fin 2025.Environ 500 agents seront exclusivement dédiés aux réseaux de la RATP et de la SNCF , se concentrant sur les stations et lignes où la fraude est la plus fréquente.

L'idée est de mener des contrôles intensifs sur des lignes spécifiques pendant plusieurs jours, tous les deux ou trois mois, afin d'inciter les usagers à payer leur ticket. Le taux de fraude est de 4,8% dans les RER et les métros, de 15% dans les bus et de 16% sur les trams. Des secteurs sont particulièrement touchés, comme les lignes 4, 12 et 13 du métro, les lignes B, H et D du RER et les lignes de bus en Seine-Saint-Denis et en Essonne. Des études montrent que la fraude est plus répandue dans les zones où les populations sont plus pauvres. IDFM espère que cette nouvelle stratégie permettra de récupérer une manne financière équivalente à l'achat de 500 bus ou à la création d'une ligne de tram. D'ici cet été, les contrôleurs bénéficieront d'un nouvel outil permettant de consulter en temps réel l'adresse des contrevenants.





