Contrôles de la Répression des fraudes : 40% des garages en infraction en 2024

En 2024, la DGCCRF a contrôlé plus de 1600 garages et centres automobiles. Près de 40% présentent des manquements, notamment sur l'affichage des prix et des pratiques trompeuses. Des sanctions ont été prises.

L'enquête menée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) en 2024 a révélé que près de 40% des garages, centres automobiles et concessionnaires contrôlés présentent des manquements à leurs obligations.

Sur un échantillon de plus de 1 600 établissements, les contrôleurs ont constaté des défauts d'information sur les prix, des pratiques commerciales trompeuses, des clauses litigieuses et même des manipulations illégales sur les véhicules. Ces résultats marquent une hausse de 10 points par rapport à la précédente enquête de 2022, bien que la DGCCRF précise que cette augmentation peut refléter un meilleur ciblage plutôt qu'une dégradation généralisée du secteur. Les manquements les plus fréquents concernent l'affichage des tarifs.

De nombreux établissements présentent des prix incomplets ou illisibles, et les factures manquent cruellement de détails sur la nature et le coût des prestations. La Répression des fraudes pointe notamment l'absence récurrente d'affichage pour des services systématiquement facturés, comme les frais de diagnostic, de gardiennage ou de main-d'oeuvre.

Par ailleurs, des pratiques commerciales trompeuses ont été identifiées, telles que des prix facturés plus élevés que ceux annoncés ou la facturation de prestations non réalisées. Par exemple, des garagistes ont facturé le retrait et le remplacement de pièces détachées sans avoir effectué aucune manipulation. Des contrats contenaient également des clauses illégales, et certains véhicules avaient subi des manipulations antipollution interdites. Face à ces constats, la DGCCRF a dressé 220 procès-verbaux administratifs ou pénaux.

Plus de 500 entreprises ont reçu des injonctions de mise en conformité, et 580 autres ont été averties. Le secteur de l'entretien automobile représente un poste de dépenses important pour les ménages, avec une hausse de plus de 20% du coût moyen des réparations entre 2019 et 2023. Les consommateurs sont invités à être vigilants : comparer les devis, exiger des factures détaillées et signaler tout abus aux autorités.

Cette enquête souligne la nécessité d'une transparence accrue dans un secteur où la confiance est essentielle





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