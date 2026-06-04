Contrôles de la DGCCRF : 40% des garages français pointés pour affichages tarifaires incomplets et pratiques trompeuses

La DGCCRF révèle que près de 40 % des 1 600 ateliers de réparation étudiés en 2024 violent les règles d'affichage et de facturation, engendrant 220 procès‑verbaux et des injonctions de mise en conformité.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ( DGCCRF ) a publié, le jeudi 4 juin, les résultats d'une vaste campagne de contrôles menée en 2024 sur les garages et les ateliers de réparation automobile.

Plus d'un millier six cents établissements ont été inspectés, révélant que près de quarante pour cent d'entre eux présentaient des manquements aux obligations légales en matière d'affichage des tarifs, de transparence des factures et de loyauté des pratiques commerciales. Les inspecteurs ont constaté que de nombreux garages affichaient des grilles tarifaires incomplètes, illisibles ou carrément absentes, alors même que des prestations comme le diagnostic, le gardiennage ou la main‑d'œuvre sont systématiquement facturées aux clients.

Cette opacité est souvent accompagnée de factures qui ne détaillent pas clairement la nature des interventions ni le prix exact de chaque poste, rendant difficile pour le consommateur de vérifier la justesse de la somme demandée





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