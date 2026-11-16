Contrôle technique moto et voiturette : les échéances critiques de 2025 et 2026

Retrouvez les dates limites précises pour le contrôle technique des deux-roues et voiturettes. Les immatriculations 2017 à 2021 concernées par le calendrier 2025-2026.

Le calendrier des contrôles techniques obligatoires pour les motocyclettes, scooters et voiturettes sans permis exige une attention particulière de la part des propriétaires. Une date butoir approche pour certaines catégories de véhicules, notamment ceux immatriculés entre 2017 et 2021. Le respect de ces délais est strict et toute négligence expose le conducteur à des sanctions pénales et administratives immédiates. Il est impératif de vérifier l'année de première mise en circulation de son engin pour ne manquer aucune échéance.

Décalage des dates limites pour les motos immatriculées 2021

La règle générale stipule que le premier contrôle technique périodique doit intervenir dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la première mise en circulation. Cependant, une disposition transitoire fixée sans pouvoir dépasser le 31 décembre 2026 modifie cette logique pour certains véhicules récents. Pour un véhicule mis en circulation le 20 juin 2021, le premier contrôle devait être effectué au plus tard le 20 octobre 2026. En revanche, pour un véhicule mis en circulation le 20 novembre 2021, la date limite est bien le 31 décembre 2026. Ce décalage spécifique crée une distinction nette basée sur le mois d'immatriculation pour l'année 2021.

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Ce mécanisme s'applique aux deux-roues, trois-roues et quadricycles motorisés. La norme Euro 7, qui entre en vigueur fin novembre, rappelle l'importance du respect des normes environnementales et de sécurité. Bien que la norme Euro 7 concerne principalement les nouveaux modèles, le contrôle technique reste l'outil principal pour vérifier l'état de conformité des véhicules en circulation. Le propriétaire doit maintenir son véhicule en bon état de marche, une obligation légale qui ne saurait être contournée par le simple passage du contrôle.

Obligations étendues aux voitures sans permis depuis 2024

Les voitures sans permis, appartenant à la catégorie L comme les motos, font désormais l'objet d'un contrôle technique obligatoire. Un décret et un arrêté du 23 octobre 2023 ont mis fin à l'exception dont bénéficiaient ces véhicules depuis longtemps. Le calendrier est progressif, lancé le 15 avril 2024, pour assurer une transition fluide pour tous les usagers. Les modèles immatriculés en 2020 et 2021 doivent effectuer leur premier contrôle avant le 31 décembre 2026. Cette mesure vise à garantir la sécurité routière pour une flotte de véhiculeottes de plus en plus récente.

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Les véhicules immatriculés avant le 1er janvier 2017 ont été les premières concernées par cette nouvelle obligation dès 2024. Celles mises en circulation entre 2017 et 2019 devaient ensuite être contrôlées en 2025. Leurs propriétaires ont donc déjà dû passer un premier contrôle selon le calendrier initial. Pour celles immatriculées en 2020 et 2021, le premier contrôle technique voiture sans permis intervient au plus tard quatre mois après la date anniversaire de la mise en circulation. Dans tous les cas, il doit avoir lieu avant ce 31 décembre 2026, créant une synchronisation avec le délai maximal pour les motos fin 2021.

Sanctions strictes et conséquences de la non-conformité

Le propriétaire du véhicule qui ne respecte pas les obligations du contrôle technique est sanctionné par une amende forfaitaire. En cas de contrôle par les forces de l'ordre, police ou gendarmerie, une décision d'immobilisation peut être prise. Un véhicule arrêté sur le bord de la route expose son conducteur à une amende de 135 €. Cette sanction est immédiate et ne laisse aucune marge de manœuvre pour continuer la circulation avec un véhicule non contrôlé. Le non-respect de cette obligation légale est considéré comme une infraction grave.

De plus, ces contrôles sont perçus par certains acteurs du secteur comme un prélèvement obligatoire supplémentaire au profit du secteur privé du contrôle technique, comme l'indique une pétition ayant dépassé les 87 000 signatures. Malgré ces critiques, l'obligation demeure. L'absence de contrôle expose non seulement à l'amende, mais aussi à des risques majeurs en cas d'accident, l'assurance pouvant refuser la prise en charge. La vigilance est donc de mise pour éviter les complications juridiques et financières.

Procédures de réparation et résultats du diagnostic

Lors du contrôle technique, le professionnel vérifie notamment l'état des freins, l'absence d'émissions et sonores excessives, l'état des équipements de direction, le fonctionnement des feux, des dispositifs réfléchissants et des équipements électriques. Il examine également l'état des rétroviseurs, des essieux, roues, pneus et suspensions. À l'issue du contrôle technique, trois résultats sont possibles, selon la gravité des problèmes détectés par le technicien agréé. Le premier résultat concerne les défauts mineurs qui n'empêchent pas la circulation.

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Si aucune contre-visite n'est constatée, le résultat est favorable. Le véhicule peut continuer à circuler, même si des défauts mineurs ont été relevés. Cependant, des réparations doivent être effectuées, suivies d'une contre-visite dans un délai de deux mois après le contrôle initial. Le véhicule peut néanmoins continuer à circuler pendant ce délai, sous réserve de la régularisation des points signalés. Ce délai offre une marge de manœuvre pour effectuer les réparations nécessaires sans interruption de service immédiate.

Dans le cas de contre-visite obligatoire à partir de minuit, le jour du contrôle, l'interdiction de circuler s'applique dès le lendemain du contrôle. Il doit être réparé et faire l'objet d'une contre-visite, également dans un délai de deux mois. Attention, ce délai ne signifie pas que vous pouvez continuer à rouler pendant deux mois : l'interdiction de circuler est immédiate. Vous trouverez, par département, la liste des centres qui réalisent le contrôle technique des deux-roues, trois-roues et quadricycles motorisés pour planifier votre rendez-vous dans les meilleures conditions.