Contre-sommet de l'IA : Des militants interpellent Anne Hidalgo

Un contre-sommet sur l'intelligence artificielle s'est ouvert à Paris avec l'intervention de militants de la « Révolution anti-tech contre l’IA » qui ont dénoncé une surveillance massive de la population par l'IA.

Lundi, une vingtaine de militants de la « Révolution anti-tech contre l’IA » ont interrompu l'ouverture d'un « contre-sommet de l'IA » au théâtre de la Concorde. Brandissant une banderole « Contre l’IA, révolution anti-tech », ils ont interpellé Anne Hidalgo , maire PS de Paris, et dénoncé une « surveillance massive de la population par l’IA », notamment depuis les Jeux olympiques de cet été.

Après leur départ dans le calme, Elsa Boubil, directrice du théâtre, a ouvert la manifestation en rappelant le « soutien » de la maire de Paris à la tenue de ce « contre-sommet ». \Le contre-sommet, initié par le philosophe Éric Sadin, spécialiste des nouvelles technologies et de l’IA, et le journaliste Eric Barbier, référent IA générative du syndicat national des journalistes (SNJ), est « un grand jour dans l’objectif de ne pas rompre avec nous-mêmes », s'est félicité Eric Sadin. « Sont réunies en ce lieu des personnes, représentants de diverses corporations, groupements issus de la société civile qui éprouvent a minima du doute, de l’inquiétude et qui refusent catégoriquement deux phénomènes conjoints parmi les plus déterminants de l’histoire », a-t-il dit. Il s’agit de « l’automatisation sans cesse croissante des affaires humaines et, depuis l’avènement des IA génératives (créatrices de contenus), le tournant intellectuel et créatif de l’IA c’est-à-dire la délégation progressive de nos facultés les plus fondamentales » à des systèmes, a-t-il ajouté. \L’IA, a-t-il développé, c’est aussi une « extrême puissance financière portée par l’industrie du numérique soutenue par la plupart des responsables politiques », a-t-il ajouté, dénonçant une « collusion entre le monde politique et le monde de la tech ». Impact sur l’environnement, le travail, la création artistique, l’éducation ou l’information… : une vingtaine d’intervenants de tous les secteurs doivent en débattre lors de cet événement, en marge du Sommet pour l’action sur l’intelligence artificielle, qui se déroule jusqu’à mardi au Grand palais





