Bilan positif du contrat de sécurité à Manosque avec +8 policiers municipaux. La reconduction 2026-2031 est suspendue par le maire suite au désengagement de l'État.

Le contrat de sécurité intégré liant l'État et la Ville de Manosque dans les Alpes-de-Haute-Provence a livré son bilan lors du conseil municipal du jeudi 19 novembre 2026. Ce document quadriennal, établi initialement en 2021 pour une durée de cinq ans, visait à structurer la coopération entre les autorités nationales et la collectivité territoriale. Bien que les résultats tangibles sur le terrain soient reconnus comme positifs par les élus locaux, l'avenir de cet accord stratégique demeure flou en raison du positionnement actuel de l'administration préfectorale.

Augmentation des effectifs municipaux et outils de vidéosurveillance

L'atteinte des objectifs fixés par la mairie en matière de ressources humaines et de moyens matériels constitue la principale réussite de cette première phase. Le recrutement de policiers municipaux a progressé de manière constante, passant de vingt-et-un agents en 2021 à vingt-neuf aujourd'hui, avec une trentaine prochainement. Cette montée en puissance vise à renforcer la présence policière sur le territoire communal et à améliorer la réactivité face aux incidents quotidiens.

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En parallèle, la modernisation des équipements de surveillance s'est poursuivie conformément aux engagements pris. La ville a respecté son programme d'installation de caméras de vidéoprotection, prévu à raison de six unités supplémentaires par an. Cette politique d'équipement vise à sécuriser les points stratégiques de la ville et à dissuader les comportements délictueux dans les espaces publics et les zones sensibles.

Les responsables municipaux soulignent également le rôle crucial de la prévention de la délinquance dans l'équilibre global du dispositif. Le maintien des actions préventives, déjà engagées dans le cadre du précédent contrat, a été préservé. Cette continuité dans les mesures préventives complète l'action sécuritaire pure et vise à traiter les causes racines des incivilités avant qu'elles ne s'aggravent en infractions pénales.

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Désengagement de l'État et rupture de confiance sur le recrutement

Néanmoins, la relation partenariale rencontre des obstacles majeurs concernant les engagements réciproques de l'État. Le représentant de l'État a présenté lors de la réunion les mesures prises pour soutenir la sécurité, notamment le maintien des effectifs partants de la police nationale. Il a également évoqué la mise en place rapide de groupes de travail dédiés et l'aide au financement de la vidéoprotection pour souligner la continuité de l'action étatique.

Sur le plan des effectifs nationaux, il y a eu une légère progression, avec soixante-quatre policiers nationaux en service actuellement contre soixante-et-un il y a cinq ans. Cependant, cette augmentation reste modeste au regard des besoins exprimés par la municipalité et ne compense pas totalement les départs prévus ou les tensions accrues sur les terrains.

La rupture du dialogue intervient spécifiquement sur la question du recrutement. Le maire de Manosque a explicitement indiqué que l'État ne pouvait plus garantir les recrutements annoncés initialement, une promesse clé du premier pacte. Cette absence de contrepartie financière ou humaine forte de l'État national remet en cause l'équité du système de co-financement qui structurait le contrat de sécurité intégré.

Suspension de la reconduction et nouvelles perspectives locales

Face à ce manque de garanties de la part des représentants de l'État, la municipalité a décidé de geler toute signature d'accord pour une nouvelle période. Le maire a annoncé qu'ils allaient mettre le contrat de côté pour l'instant, refusant de s'engager dans un nouveau quinquennat sans engagement réciproque clair et contraignant.

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L'engagement conditionnel de l'État est désormais la seule issue envisageable pour une éventuelle reconduction. La signature du futur accord sera reportée jusqu'à ce que les parties respectives fassent preuve d'engaagement concret, notamment sur le financement direct de la police municipale. Cette posture défensive de la ville vise à ne pas assumer seule le fardeau d'une politique de sécurité coûteuse sans soutien national adéquat.

Cette suspension marque un tournant dans les relations entre la préfecture et la mairie de Manosque. Les élus locaux dénoncent implicitement un abandon progressif de la responsabilité partagée qui était au cœur de la philosophie du contrat de sécurité intégré. La situation place la commune dans une position délicate, obligée de maintenir ses propres efforts tout en attendant des clarifications sur le soutien de l'État.

L'avenir de la sécurité à Manosque dépendra donc des négociations futures entre l'administration centrale et les élus locaux. Tant que l'État ne renoncera pas à sa part d'engagement financier et humain, le contrat restera lettre morte. La communauté locale observe ces developments avec attention, car la perception de la sécurité influence directement la qualité de vie des habitants et l'attractivité de la ville des Alpes-de-Haute-Provence.