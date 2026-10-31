Contestation sociale dans la Manche : des rassemblements en baisse à Cherbourg et Saint-Lô

Ce samedi 31 octobre 2026, la contestation sociale dans la Manche a réuni près de 400 personnes à Cherbourg et 70 à 80 à Saint-Lô, des rassemblements en baisse par rapport au 24 octobre.

La contestation sociale s'est poursuivie ce samedi 31 octobre 2026 dans la Manche, avec des rassemblements organisés à Cherbourg et à Saint-Lô. Les deux mobilisations ont réuni des effectifs moins importants que la semaine précédente, selon les chiffres rapportés sur place. À Cherbourg, près de 400 personnes ont été comptabilisées sur le trajet entre la mairie et la gare pour l' acte 3 de la contestation sociale.

Près de 400 manifestants à Cherbourg

À Cherbourg, le cortège est arrivé à la gare vers 15 heures avant de se scinder en deux groupes. À 15 h 30, une partie des manifestants a repris la route. Depuis 15 h 45, le rond-point Thémis est bloqué par les participants au mouvement.

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À 16 h 15, les manifestants sont arrivés au niveau du pont tournant, poursuivant leur parcours dans les rues de la ville. Ce chiffre de près de 400 personnes marque une baisse par rapport au samedi 24 octobre, où plusieurs centaines de personnes s'étaient déjà retrouvées à Cherbourg malgré une météo pluvieuse.

Entre 70 et 80 personnes à Saint-Lô

À Saint-Lô, une petite cinquantaine de personnes étaient réunies sur le perron de la mairie vers 14 h 20. À 15 heures, elles étaient entre 70 et 80 au maximum, malgré une météo favorable.

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Des ateliers de fabrication de pancartes étaient également proposés aux plus jeunes lors de ce rassemblement. La mobilisation saint-loise reste donc modeste en nombre, dans la continuité d'un mouvement qui rassemble moins que la semaine passée.

Un dispositif de sécurité reconduit par la préfecture

Dans un communiqué publié le 30 octobre, la préfecture de la Manche a annoncé reconduire le dispositif mis en place le 24 octobre. Ce dernier s'appuie sur les moyens départementaux et sur des renforts de réservistes, soit plus de 260 effectifs de police et de gendarmerie.

La préfecture a précisé que des contrôles renforcés seraient réalisés aux abords des gares et sur les principaux axes de circulation, afin d'identifier les personnes en possession d'objets susceptibles de servir à commettre des violences. Les forces de sécurité interviendront systématiquement en cas d'atteinte aux personnes et aux biens.

Une vigilance particulière sera portée aux bâtiments publics et aux zones commerçantes, selon la même source. Ce dispositif accompagne donc l'acte 3 de la contestation sociale dans le département, marqué par des rassemblements moins fournis qu'une semaine auparavant.