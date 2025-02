Contamination massive des fleurs coupées par des pesticides : l’UFC Que Choisir exige des mesures immédiates

L'UFC Que Choisir met en lumière la contamination massive des fleurs coupées par des pesticides, certains interdits en Europe. Des analyses de laboratoire révèlent la présence de résidus de pesticides, dont des cancérogènes et des perturbateurs endocriniens, dans 100% des bouquets testés. L'organisation réclame des mesures pour protéger la santé publique et l'environnement.

Des analyses de laboratoire effectuées par l'UFC Que Choisir sur des bouquets de fleurs révèlent une contamination massive par des pesticides, dont certains sont interdits en Europe. Ce constat inquiétant est fait public vendredi, jour de la Saint-Valentin, traditionnellement propice aux achats de fleurs.

L'UFC Que Choisir met en garde contre les risques pour la santé publique et l'environnement, soulignant que les acheteurs, mais surtout les professionnels manipulant ces fleurs, sont exposés à des dangers. Selon le magazine de protection des consommateurs, 100 % des fleurs testées, composées de roses, gerberas et chrysanthèmes achetés début janvier en boutique, grande distribution et en ligne, étaient contaminées. Certaines présentaient jusqu'à 46 résidus de pesticides différents. L'organisation précise que ces substances incluent des cancérogènes avérés et des perturbateurs endocriniens, qui menacent directement la santé de ceux qui les manipulent quotidiennement. Malgré l'absence de réglementation limitant la présence de résidus de pesticides dans les fleurs coupées, dont 80 % sont importées de pays où l'utilisation de substances hautement toxiques est encore autorisée, l'impact de ces produits sur les consommateurs reste inconnu. Une évaluation est néanmoins en cours.





