Contamination massive des fleurs coupées par des pesticides : une menace pour la santé

Une nouvelle enquête de l'UFC-Que Choisir révèle une contamination massive des fleurs coupées par des pesticides, dont certains interdits en Europe. L'association appelle à des mesures immédiates pour protéger la santé des consommateurs et des travailleurs.

L'association de consommateurs UFC-Que Choisir a réalisé des tests en laboratoire révélant une contamination massive des fleurs coupées par des pesticides, dont certains interdits en Europe, mettant en péril la santé de ceux qui les manipulent. Selon l'association, 100 % des fleurs testées présentent des traces de pesticides. Le magazine Que Choisir a envoyé en laboratoire 15 bouquets de roses, gerberas et chrysanthèmes achetés dans différentes boutiques, grandes surfaces et en ligne.

Les résultats sont alarmants : l'enquête a identifié entre 7 et 46 résidus de pesticides différents dans chaque bouquet. Parmi ces pesticides, près de 12 présentent possiblement ou certainement un danger pour la santé, alerte l'UFC-Que Choisir. L'association précise que les bouquets français ne sont pas épargnés, affichant un total de 14 résidus de pesticides, dont 7 présentant un danger avéré ou suspecté pour la santé (perturbateurs endocriniens, cancérigènes ou délétères pour la fertilité ou le fœtus). La présence de ces pesticides a des conséquences directes sur les fleuristes. Une étude menée en 2019 par des chercheurs belges montre que les urines des fleuristes contiennent en moyenne, aux périodes d'activités les plus intenses (Saint-Valentin, fêtes des mères…), deux fois plus de résidus de pesticides que la population générale. L'association estime également que 80 % des fleurs coupées commercialisées en France sont importées de pays extérieurs à l'Union européenne (Colombie, Équateur, Kenya…), où de nombreux pesticides dangereux, interdits en Europe, sont encore utilisés. UFC-Que Choisir recommande aux consommateurs d'agir en privilégiant les fleurs bios ou de saison. À défaut, l'origine France garantit le respect d'un minimum de règles entourant l'usage des pesticides, à commencer par le bannissement des substances les plus dangereuses. L'association appelle les autorités à élargir les recherches afin d'évaluer également les risques pour les consommateurs, en particulier ceux qui manipulent régulièrement ces fleurs. Elle exige des mesures immédiates, comme une réglementation stricte sur les doses maximales de résidus de pesticides dans les fleurs coupées, l'interdiction d'importer des fleurs traitées avec des pesticides interdits en Europe, le renforcement des contrôles par les autorités sanitaires et douanières, et une obligation d'étiquetage pour informer les consommateurs sur l'origine et les traitements subis par les fleurs. L'élargissement des recherches de l'ANSES pour évaluer les risques sanitaires encourus par les consommateurs exposés aux résidus de pesticides présents dans les fleurs est également demandée





