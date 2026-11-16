L'étude Santé publique France révèle une baisse des prescriptions d'antibiotiques en 2025, mais la résistance aux antimicrobiens progresse, dépassant les objectifs européens.

La France enregistre une baisse significative de sa consommation d'antibiotiques au cours de l'année 2025, marquant un recul par rapport au palmarès des plus gros consommateurs européens. Cette amélioration des indicateurs quantitatifs contraste toutefois avec la poursuite de la progression de l' antibiorésistance, un phénomène que les autorités sanitaires qualifient de préoccupant. Cette publication intervient à l'occasion de la Semaine mondiale de sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens, qui s'est tenue du 18 au 24 novembre.

Baisse notable des prescriptions et de la consommation

La consommation d'antibiotiques a connu une réduction notable en 2025, selon l'étude annuelle de Santé publique France (SpF). Cette tendance inverse la remontée observée en 2024, où les niveaux se rapprochaient de ceux d'avant la pandémie. En médecine de ville, la prescription d'antibiotiques a baissé de 13,9 % sur un an, tandis que la consommation globale a reculé de 9,6 %. Dans les établissements de santé, la consommation a également diminué de 4 % au cours de la même période.

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Écarts régionaux et disparités démographiques

Les progrès sur dix ans, entre 2015 et 2025, sont marqués par un recul de 17 % pour la consommation et de 23 % pour les prescriptions en soins de ville. Cependant, la France reste avec 741 prescriptions pour 1.000 habitants, bien au-delà de l'objectif cible de 650 pour 1.000 habitants fixé pour 2027. Le Dr Rémi Lefrançois, pilote de l'unité de surveillance de l'antibiorésistance à SpF, souligne que le pays reste dans le peloton de tête des gros consommateurs européens.

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Stratégie de l'Assurance maladie et risques globaux

Face aux idées fausses persistantes, l'Assurance maladie a lancé une campagne début novembre rappelant que les antibiotiques sont inefficaces contre les virus comme la grippe ou le rhume. Le recours inapproprié renforce la résistance des bactéries qui développent des mécanismes de défense. L'Organisation mondiale de la santé alerte sur une pandémie silencieuse qui pourrait entraîner jusqu'à 10 millions de décès par an en 2050 si aucune action correctrice n'est entreprise.

Progression inquiétante de la résistance bactérienne

Malgré la baisse de consommation, la résistance aux antibiotiques a progressé de 5,1 % en médecine de ville et de 10 % en Ehpad pour les céphalosporines de troisième génération. La résistance des entérobactéries aux carbapénèmes a plus que triplé à l'hôpital depuis 2019. Cette évolution des résistances aux traitements de dernier recours constitue un signal d'alarme majeur pour la santé publique française et nécessite une vigilance accrue des professionnels de santé et du grand public.