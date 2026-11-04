Conservation des pommes de terre : Fridge versus placard selon l'EFSA

L'EFSA déconseille le réfrigérateur pour les pommes de terre. Découvrez pourquoi le froid augmente les sucres et le risque d'acrylamide, et quelle alternative privilégier.

La question du stockage optimal des pommes de terre suscite encore de nombreux débats parmi les consommateurs qui cherchent à concilier fraîcheur et sécurité sanitaire. Pendant longtemps, la recommandation officielle a été catégorique : il faut éviter strictement le réfrigérateur pour conserver ce tubercure. Cette interdiction reposait sur une crainte précise liée à la chimie alimentaire, spécifiquement la transformation de l'amidon en sucres simples sous l'effet du froid.

Divergence entre conseils britanniques et autorité européenne

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) maintient sa position initiale en rappelant que la conservation des pommes de terre à une température inférieure à 8 °C augmente généralement la teneur en sucres. Cette augmentation pose un problème théorique car ces sucres participent directement à la formation d'acrylamide lors des cuissons sèches à haute température. En revanche, la page britannique Home Food Fact Checker indique désormais que, pour un usage domestique simple, le stockage au réfrigérateur n'augmente pas matériellement les sucres formateurs d'acrylamide par rapport à un stockage dans un lieu frais, sombre et sec. Elle présente donc les deux options comme possibles, notamment pour limiter le gaspillage en ralentissant la germination. Mais cette position britannique n'est pas suivie par l'autorité européenne qui recommande plutôt de ne pas les conserver au réfrigérateur, au nom du risque lié à l'acrylamide.

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Gestion des germes et vigilance sur l'apparence

Le lieu de stockage ne fait pas tout avant la préparation culinaire. Un tubercule ferme, non verdi, sans odeur anormale et peu abîmé n'appelle pas les mêmes gestes qu'une pomme de terre molle, très germée ou largement verte. La lumière favorise le verdissement, signe d'une augmentation possible de glycoalcaloïdes, notamment la solanine et la chaconine. Ces composés peuvent aussi être plus présents dans les parties abîmées ou germées. D'où l'intérêt d'éviter le rebord de fenêtre, le plan de travail très exposé ou les sacs transparents laissés en pleine lumière. Si quelques petits germes apparaissent sur une pomme de terre encore ferme, ils peuvent être retirés largement, avec les zones vertes ou abîmées. En revanche, si elle est très germée, molle, amère ou largement verte, mieux vaut ne pas la consommer.

Protocole de stockage et prévention de l'humidité

Pour ceux qui optent malgré tout pour le frigo en raison d'un logement chaud où les pommes de terre germent vite, des précautions strictes sont nécessaires. Il faut les placer dans le bac à légumes ou dans un sac en papier, mais dans un contenant aéré et sans condensation. L'humidité étant l'ennemi numéro un, il est impératif d'éviter de les laver avant stockage car celle-ci favorise les moisissures. Un rinçage juste avant la cuisson suffit amplement pour assurer la propreté du produit sans compromettre sa durée de conservation. Le bon rangement est donc celui qui garde vos pommes de terre fermes, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

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Impact de la méthode de cuisson sur la sécurité

L'acrylamide, souvent citée dans ce débat, se forme surtout lors des cuissons sèches et à température élevée d'aliments riches en amidon. Les frites, pommes de terre sautées, röstis, chips ou quartiers au four sont donc plus concernés que les pommes de terre cuites à l'eau ou à la vapeur. Le repère visuel reste simple : viser une couleur dorée, pas brune. Plus la surface devient foncée et grillée, plus la formation d'acrylamide peut augmenter. Il est aussi utile de respecter les températures recommandées, de retourner les morceaux pour une cuisson homogène et d'éviter de consommer les parties brûlées. Certains gestes, comme le rinçage ou le trempage des pommes de terre découpées avant cuisson, peuvent aussi aider à limiter la formation d'acrylamide à la cuisson.

Stratégie globale contre l'exposition aux toxines

Le sujet dépasse d'ailleurs les pommes de terre maison : il concerne aussi l'acrylamide dans les produits à base de pommes de terre, surtout lorsqu'ils sont frits, grillés ou fortement dorés. Il ne s'agit pas de paniquer à chaque gratin ou portion de frites, mais de réduire l'exposition globale dans une alimentation variée. La combinaison d'un stockage adapté et d'une cuisson maîtrisée permet de minimiser les risques. Sortir du four une couleur appétissante, plutôt dorée que brunie, constitue le dernier geste décisif pour allier plaisir gustatif et prudence sanitaire face aux composés indésirables générés par la chaleur intense.