Les spécialistes Bertrand Périer et Marie Ponsot partagent leurs conseils pour réussir le Grand oral du bac 2026. Préparation, gestion du stress, attitude face au jury : découvrez leurs conseils concrets pour aborder cet examen en toute sérénité.

Pour réussir le Grand oral du bac 2026, les spécialistes Bertrand Périer et Marie Ponsot partagent leurs conseils. Dès le lundi 22 juin, des milliers de candidats passeront l'épreuve du Grand oral du bac.

Préparation, gestion du stress, attitude face au jury : deux spécialistes livrent sur RTL.fr leurs conseils concrets pour aborder cet examen en toute sérénité. Être seul face à un jury et prendre la parole pendant plusieurs minutes... L'épreuve du Grand oral intimide de nombreux lycéens au baccalauréat. Du lundi 22 juin au 1er juillet 2026, des dizaines de milliers d'élèves de Terminale vont devoir affronter l'examen tant redouté.

Celui-ci dure 40 minutes au total. Le candidat doit préparer son épreuve pendant 20 minutes lors de son arrivée dans la salle. Après, il doit présenter son travail en fonction du sujet choisi par le jury sur les deux que le candidat propose. À l'issue de l'oral, l'élève est invité à répondre aux questions des deux professeurs présents pendant dix minutes.

Le Grand oral compte pour 10% de la note finale en voie générale et 14% en voie technologique. Les deux spécialistes partagent leurs conseils pour réussir l'examen. Selon une étude OpinionWay publiée en juin 2025, 69% des jeunes disent être stressés lorsqu'il s'agit de prendre la parole en public. Le spécialiste de l'art oratoire Bertrand Périer insiste sur l'importance du travail pour éviter le stress.

Il conseille de s'entraîner devant un miroir ou de s'enregistrer avec son téléphone. Marie Ponsot propose un autre exercice pour éviter le stress : se mettre dans la peau du jury. Les élèves doivent se mettre par groupe : une partie incarne le jury, tandis que l'autre s'entraîne devant eux pour son grand oral. Lorsque l'élève devient juré, il doit comprendre le sujet de son camarade et être capable de lui poser des questions après.

Le choix de la tenue vestimentaire est aussi important. Il faut privilégier des vêtements dans lesquels on se sent à l'aise. Bertrand Périer conseille de s'habiller correctement, mais sans exagérer. Marie Ponsot conseille de visualiser l'oral comme un parcours d'obstacles.

Selon elle, il vaut mieux privilégier un moment de détente la veille de l'examen. Rien ne sert de se stresser en révisant à la dernière minute





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