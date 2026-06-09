Conseil supérieur de la magistrature déplore discrédit jeté sur magistrats, appelle à réflexion collective

Le Conseil supérieur de la magistrature déplore le discrédit jeté sur des milliers de magistrats, qui travaillent sans relâche dans un contexte difficile. Il regrette l'instrumentalisation de cette affaire par ceux qui rendent d'avance les magistrats comptables de ce drame et dénoncent leur irresponsabilité. Il appelle à ce que la société, l'État et la justice s'interrogent collectivement sur les circonstances ayant rendu possible la mort de la jeune fille de 11 ans dans le Gers.

Le Conseil supérieur de la magistrature déplore le discrédit jeté sur des milliers de magistrats, qui travaillent sans relâche dans un contexte difficile. Il regrette l'instrumentalisation de cette affaire par ceux qui rendent d'avance les magistrats comptables de ce drame et dénoncent leur irresponsabilité.

Il est incontesté que, malgré des efforts importants consentis récemment, la justice ne bénéficie pas d'un budget à la hauteur de l'ampleur sans cesse croissante de ses missions et des urgences multiples auxquelles elle doit faire face. Ses formations disciplinaires sont composées pour moitié de personnalités non-magistrates issues de la société civile, qui prononcent chaque année de nombreuses sanctions, dont une proportion importante consiste en l'exclusion du magistrat concerné.

Le CSM appelle à ce que le drame derrière la mort de la jeune fille de 11 ans dans le Gers, conduise la société, l'État et la justice à s'interroger collectivement sur les circonstances l'ayant rendu possible, tout en privilégiant la prudence quant à d'éventuelles responsabilités, institutionnelles ou individuelles. L'institution condamne par ailleurs avec la plus grande fermeté les menaces proférées à l'encontre de magistrats nommément désignés.

Les révélations se sont multipliées ces derniers jours sur des plaintes pour viols sur mineures, dont le principal suspect a fait l'objet. Des sanctions pourront être prises après des défaillances extrêmement graves. Un inspection - justice, gendarmerie et Éducation nationale - a été diligentée et ses conclusions sont attendues le 19 juin, afin de prononcer d'éventuelles sanctions à la place du Conseil supérieur de la magistrature jugé trop corporatiste.

Le procureur général près la Cour de cassation a aussi appelé à ce que les magistrats puissent travailler dans la sérénité et la confiance. Le ministère de l'Intérieur a comptabilisé 60.400 personnes dans les rues lundi soir, dont 2.900 à Paris. Gérald Darmanin estime qu'on aurait dû appliquer le principe de précaution pour mettre de côté Jérôme Barella. François Ruffin estime que le souci n'est pas un dysfonctionnement, mais le fonctionnement de la justice





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