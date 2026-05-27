Conseil municipal de Tours : finances, logement et subventions au cœur des débats

Compte-rendu du conseil municipal de Tours du 26 mai 2025 : désendettement de la ville, renouvellement du plan Logement d'abord, réquisition des logements vacants, et subventions aux associations. Les échanges mettent en lumière les divergences entre majorité et opposition sur l'aide aux sans-abri et les questions de mobilité.

Le Conseil municipal de Tours s'est réuni le mardi 26 mai 2025 pour examiner plusieurs dossiers cruciaux pour la ville : finances, logement, subventions et mobilités.

Cette séance, présidée par le maire Emmanuel Denis, a été marquée par des débats animés entre la majorité et l'opposition, notamment sur la question des logements vacants et de l'aide aux sans-abri. Sur le plan financier, l'adjoint aux finances Frédéric Miniou a présenté le compte administratif de la ville. Il en ressort un assainissement financier significatif : Tours s'est désendettée de 9 millions d'euros en 2025, ramenant sa dette à environ 178 millions d'euros.

Parallèlement, les investissements ont atteint 54 millions d'euros, soutenus par plus de 12 millions de subventions reçues. Sur l'ensemble du premier mandat d'Emmanuel Denis (2020-2026), la ville a investi 215 millions d'euros, contre 128 millions lors du mandat précédent (2014-2019), avec des subventions respectives de 40 et 19 millions d'euros. Ces chiffres témoignent d'une politique volontariste en matière d'investissement, malgré un contexte budgétaire contraint. Le volet logement a suscité des échanges nourris.

Marie Quinton, adjointe au logement, a proposé le renouvellement du plan Logement d'abord, qui permet à Tours de percevoir 337 000 euros de subvention de l'État pour faciliter l'accès au logement des sans-abri. Face aux questions de l'opposant Loïc Guilpain (groupe de Christophe Bouchet), elle a défendu la réquisition des logements vacants, une mesure qu'elle juge nécessaire face à la crise du logement.

'Ma conviction, c'est que c'est une situation absurde d'avoir des logements vacants alors même que nous subissons une crise du logement et que nous voyons des personnes qui sont à la rue', a-t-elle déclaré. Elle a précisé que l'objectif est d'aider les propriétaires à remettre leurs biens sur le marché locatif, souvent bloqués par des travaux ou des successions.

Le maire Emmanuel Denis a confirmé qu'il pourrait recourir à la réquisition en cas de nécessité lors d'épisodes climatiques extrêmes (grand froid ou forte chaleur). Les subventions aux associations ont également été au cœur des discussions. Aleksandar Nikolic, conseiller municipal du Rassemblement National et député européen, a exprimé son opposition aux aides accordées à Utopia 56 et Psy sans frontières, deux associations venant en aide aux migrants en situation irrégulière.

Il s'est inquiété de voir des sans-abri sans papiers bénéficier de l'hébergement d'urgence via le 115. Marie Quinton a rappelé que toute personne sans abri, quelle que soit sa situation administrative, peut demander un hébergement d'urgence. Le Secours catholique a appuyé cette position.

Enfin, la séance a également abordé le plan de mobilité 2026-2036, présenté par le maire, qui prône un développement des transports en commun et des pistes cyclables, tout en affirmant ne pas être favorable au 'tout vélo'. Ces débats illustrent les tensions politiques locales autour des questions sociales et environnementales





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