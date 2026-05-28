Conseil municipal de Joué-lès-Tours : finances au beau fixe, débat sur la vidéosurveillance

Mardi 26 mai 2026, le conseil municipal de Joué-lès-Tours a voté le compte administratif 2025 avec un excédent de 2,5 millions d'euros. Les débats ont été animés autour de la vidéosurveillance, les oppositions demandant un moratoire. Des investissements pour 2026 ont été annoncés, notamment dans les écoles et la culture.

Le conseil municipal de Joué-lès-Tours s'est réuni mardi 26 mai 2026 sous la présidence du maire Frédéric Augis. Plusieurs points ont été abordés, notamment les finances, la vidéosurveillance , les investissements dans les écoles et la culture.

Voici les principaux enseignements de cette séance. Sur le plan financier, l'exercice 2025 s'est révélé excédentaire de 2,5 millions d'euros. L'épargne nette a fortement augmenté, permettant de réduire le délai de désendettement de 9,9 ans à 6,9 ans, un niveau inférieur au seuil traditionnel des huit ans. La ville a investi 8,9 millions d'euros en 2025 dans divers domaines : achat de véhicules, travaux de voirie, vidéoprotection.

Le maire a souligné que les charges de personnel restent maîtrisées, autour de 20 % des dépenses. La Régie Autonome Culturelle (RAC) affiche également une progression, avec une augmentation des spectacles, des recettes et du nombre de billets. L'Espace Malraux confirme son attractivité sur le territoire tourangeau, ce qui contribue à soulager le budget municipal. La vidéosurveillance a été le sujet le plus débattu.

Les oppositions, notamment Romain Vilaud du groupe Réussir à Joué, ont demandé l'arrêt du déploiement, estimant que le budget ne cesse d'augmenter sans bilan concret. Ils ont proposé de faire une pause et d'évaluer les effets réels du dispositif. Le maire Frédéric Augis s'est montré ferme, rappelant que sa vision a été validée par les Jocondiens lors des élections. Il a réaffirmé la nécessité de poursuivre la vidéoprotection pour la sécurité de la ville.

Pour 2026, la ville prévoit un volume global d'investissement d'environ 6,5 millions d'euros, principalement fléché sur la voirie (2,180 millions d'euros). Le maire a annoncé un programme d'ampleur dans les écoles pour renforcer l'isolation et le confort thermique, avec l'étude d'une pièce rafraîchie dans chaque établissement en cas de forte chaleur et de nouveaux îlots de fraîcheur dans les cours.

Sur le plan culturel, un grand travail sera mené autour de l'évolution de la salle Malraux, créée pour la musique classique mais jugée inadaptée à d'autres spectacles. Un changement des sièges est également envisagé. Ces décisions visent à anticiper l'avenir et à maintenir l'attractivité de la commune





Lille_actu / 🏆 71. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Finances Vidéosurveillance Investissements Écoles Désendettement

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Roland-Garros 2026 : Le programme du jour ce mardi 26 maiMardi, Sabalenka, Sinner, Gauff, Medvedev et Boisson notamment font leur entrée en lice au Tournoi du Grand Chelem parisien

Read more »

Municipales 2026 en Gironde : un troisième tour s'est joué au tribunal administratifLe tribunal administratif de Bordeaux a examiné six recours déposés pour contester les élections municipales dans des communes du département. Les décisions seront rendues d'ici à deux semaines.

Read more »

Conseil municipal de Tours : finances, logement et subventions au cœur des débatsCompte-rendu du conseil municipal de Tours du 26 mai 2025 : désendettement de la ville, renouvellement du plan Logement d'abord, réquisition des logements vacants, et subventions aux associations. Les échanges mettent en lumière les divergences entre majorité et opposition sur l'aide aux sans-abri et les questions de mobilité.

Read more »

Bulle d'Ô fête ses 10 ans avec un tarif à 1 euroLe centre aquatique Bulle d'Ô de Joué-lès-Tours propose un tarif spécial à 1 euro les 27 et 28 juin 2026 pour célébrer son dixième anniversaire.

Read more »