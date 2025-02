Conseil Municipal de Condom : DOB 2025 et Débats

Le conseil municipal de Condom a approuvé le DOB 2025 à l'unanimité. La séance a été marquée par des discussions sur la construction de courts de padel et la volonté de maintenir une classe à l'école Jules-Ferry. Le budget 2025 prévoit des investissements importants dans la rénovation de la caserne de gendarmerie, la restauration de la cathédrale et l'aménagement de rues.

Après une séance du conseil municipal relativement consensuelle, seul le dossier de construction de deux courts semi-couverts de padel par une société privée a suscité un débat de la part des groupes d'opposition, qui ont choisi de s'abstenir lors du vote. Initialement non prévue à l'ordre du jour, une motion visant à contester le projet de fermeture d'une classe à l'école Jules-Ferry a été ajoutée à l'ordre du jour.

À la majorité, le conseil municipal de Condom a affirmé sa solidarité et s'est opposé à la fermeture de classe annoncée par le directeur académique départemental des services de l'Éducation nationale.La seconde partie de la soirée était consacrée au Débat d'orientations budgétaires (DOB) 2025, constituant la première étape du cycle budgétaire annuel. Obligatoire pour les communes de plus de 3 500 habitants, le DOB permet de faire le bilan de l'exercice passé, d'envisager l'avenir et de déterminer les orientations prises lors du vote définitif du futur budget. L'évolution budgétaire 2024 La hausse importante du coût des fluides et les travaux sur les bâtiments et voiries dus aux importants orages de juin avaient, en 2023, augmenté de façon importante les dépenses de fonctionnement. Avec la diminution des prix des fluides et l'absence d'épisodes climatiques catastrophiques, ajoutées à une baisse des charges nettes de personnels, les dépenses de fonctionnement ont diminué de 3,88 % en 2024. Les recettes de fonctionnement, quant à elles, sont stables même s'il faut noter une forte diminution des recettes de la restauration scolaire. Recettes d'investissements Malgré la sempéternelle épine de la rénovation de la caserne de gendarmerie dans le pied de la majorité, avec ses dépassements de travaux et des loyers non payés à ce jour, l'autofinancement de la ville augmente et se reconstitue. Il est désormais de 239 427 €. Excepté la revalorisation des bases d'imposition sur lesquelles la municipalité n'a pas de levier, l'augmentation des taux d'imposition dédiés à la ville n'est pas envisagée. Les objectifs de gestion 2025 Les dépenses de fonctionnement devraient diminuer en 2025, en contenant les charges de personnel notamment. Quant aux recettes de fonctionnement, elles pourraient être alimentées par la cession éventuelle de patrimoine communal n'ayant pas une évocation d'intérêt général. Les attentes sont ciblées également sur le règlement des arriérés de loyers de la gendarmerie et les indemnités d'assurance. Pour l'investissement, les projets sont nombreux : le chantier de la gendarmerie (livraison en avril), la rénovation de la cathédrale ainsi que les rues Dutoya et Bazax, l'école de musique en septembre… Des rues, des trottoirs et chemins blancs seront aussi refaits. Il est à noter que les subventions attendues pour la cathédrale se font attendre et la Direction régionale des affaires culturelles est beaucoup moins affirmative pour l'obtention de certaines. Cependant, le maire Jean-François Rousse souligne que la restauration du clocher se fera. La séance est levée à 21 h 30 sur l'approbation du DOB à l'unanimité en attendant le vote du budget définitif en mars prochain





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

CONSEIL MUNICIPAL CONDOM DOB BUDGET INVESTISSEMENTS RESTAURATION SCHOLAIRE GENTARMERIE CATHÉDRALE

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Mister France 2025 : Mathieu Bedini, Mister Rhône-Alpes 2024 est élu Mister France 2025Trente hommes étaient en compétition samedi soir à l’occasion du concours de Mister France 2025 à Rueil-Malmaison

Lire la suite »

Kim Jones réclame élégance et délicatesse au défilé Dior homme automne hiver 2025-2026Dior a présenté sa collection homme automne hiver 2025-2026 le vendredi 24 janvier 2025.

Lire la suite »

Budget 2025 : le Haut conseil des finances publiques juge la copie de Bercy «un peu optimiste»L’organisme, qui dépend de la Cour des comptes, estime que le projet de loi de finances du gouvernement Bayrou «offre peu de marges de sécurité» même s’il «amorcerait l’indispensable trajectoire de réduction du déficit».

Lire la suite »

Budget 2025: le Haut Conseil des finances publiques juge les prévisions du gouvernement 'un peu optimistes'L'institution estime que le projet de loi de finances 'amorcerait l’indispensable trajectoire de réduction du déficit mais offre peu de marges de sécurité'. Elle appelle le gouvernement 'à être prêt à prendre les dispositions nécessaires en cas de moins-values de recettes ou de dérapage de certaines...

Lire la suite »

Hommage et Budget 2025 : Le conseil municipal de Bordeaux marqué par l'absence de Nicolas FlorianLe conseil municipal de Bordeaux se réunira mardi 4 février, avec un hommage à Nicolas Florian, l'ancien maire décédé récemment. Le vote du budget 2025 sera le point culminant de la séance.

Lire la suite »

Budget 2025 : le RN et LFI saisissent le Conseil constitutionnelSaisi par les deux groupes, le Conseil constitutionnel doit se prononcer sur plusieurs articles de la loi de finance 2025, qui serait incompatible avec la Constitution. L’institution doit rendre sa décision le 13 février.

Lire la suite »