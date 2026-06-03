Conseil municipal de Bordeaux : l'opposition obtient deux suspensions de délibération

Les finances sont déjà au cœur d'un débat tendu avant l'audit de juillet. Le partenariat avec Decathlon est critiqué pour son affichage publicitaire à prix cassé. Les oppositions reprochent également la baisse de l'enveloppe cotisation aux organismes qui accompagnent les collectivités.

Bordeaux : l'opposition obtient deux suspensions de délibération au conseil municipal. Les finances sont déjà au cœur d'un débat tendu avant l'audit de juillet. Le partenariat avec Decathlon est critiqué pour son affichage publicitaire à prix cassé.

Les oppositions reprochent également la baisse de l'enveloppe cotisation aux organismes qui accompagnent les collectivités. Le maire Thomas Cazenave doit faire face à des critiques politiques et morales. Les conseillers municipaux délégués sont divisés sur la gestion des finances et la politique publique. L'opposition pointe les choix politiques de la nouvelle majorité et les conseillers municipaux délégués doivent faire face à des questions politiques et morales





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