Le Conseil constitutionnel a censuré jeudi l'article de la loi de simplification pour la suppression des ZFE et un assouplissement des règles contre l'artificialisation des sols. Les Sages ont estimé que ces mesures n'avaient pas un lien suffisant avec le texte initial et étaient des "cavaliers législatifs". Lesجلس ont censuré 25 articles sur 84 du texte initiail.

Le Conseil constitutionnel a censuré jeudi l'article de la loi de simplification pour la suppression des zones à faibles émissions (ZFE) contre les voitures polluantes et un assouplissement des règles contre l' artificialisation des sols , estimant que ces mesures introduites dans le texte étaient des "cavaliers législatifs".

Le Parlement avait adopté le texte à la mi-avril. Les ZFE sauvées in extremis, dénoncent Guillaume Kasbarian. Après avoir survécu à trois changements de Premier ministre et une dissolution, le texte n'a cessé de gonfler au gré d'un examen chaotique au Parlement, au point de devenir "fourre-tout", selon ses soutiens comme ses détracteurs. Les Sages invoquent une "jurisprudence constante" dans leur décision.

Sans être "le grand soir" de la simplification selon ses propres promoteurs, il ampute quelques normes pesant sur les entreprises, supprime certaines instances consultatives, facilite aussi le déploiement de centres de données (datacenters) et simplifie la construction de certains projets. La mesure a été fustigée par les députés RN Pierre Meurin qui la dément, estimant qu'il s'agit d'une décision injuste contre les Français qui n'avait rien d'inéluctable, symbolisant une terrible défiance





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