Conseil constitutionnel censure la loi de simplification de la vie économique et les ZFE

Le Conseil constitutionnel a censuré 25 articles de la loi de simplification de la vie économique, dont celui abrogeant les zones à faibles émissions (ZFE) et les reculs sur le zéro artificialisation nette (ZAN). Le projet de loi porté par Les Républicains et le Rassemblement national avait été adopté par une très courte majorité de l’Assemblée nationale le 14 avril dernier. Le Conseil constitutionnel a rappelé que son ambition était d'alléger la charge administrative qui pèse sur les entreprises ou encore de faciliter les projets industriels et d'infrastructures.

Le Conseil constitutionnel a censuré 25 articles de la loi de simplification de la vie économique, dont celui abrogeant les zones à faibles émissions ( ZFE ) et les reculs sur le zéro artificialisation nette ( ZAN ).

Ce projet porté par Les Républicains et le Rassemblement national avait été adopté par une très courte majorité de l’Assemblée nationale le 14 avril dernier. Créées en 2018 et mises en place en 2019, les ZFE visaient à améliorer la qualité de l’air en limitant, dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants, la pollution des véhicules polluants.

Le Conseil constitutionnel a rappelé que son ambition était d'alléger la charge administrative qui pèse sur les entreprises ou encore de faciliter les projets industriels et d'infrastructures. Les sages ont également considéré que l'ajout au texte de loi de simplification économique est tout simplement injuste pour certains Français qui n’ont pas forcément les moyens de changer leur véhicule polluant.

Le projet de loi a été censuré par le Conseil constitutionnel, qui a estimé que l'exemption des projets industriels d'intérêt national du ZAN est une nouvelle fois relancée. Le député RN Pierre Meurin a fustigé un projet de loi qui, selon lui, est mal conçu et injuste.

La ministre de la Transition écologique, Monique Barbut, a rappelé que les ZFE sont essentielles pour lutter contre la pollution de l’air dans nos villes et que le zéro artificialisation nette (ZAN) est indispensable pour faire face aux conséquences du changement climatique. Le sort des ZFE sur notre territoire n’est pas encore totalement scellé. Avec un gouvernement accaparé par le budget et menacé de censure, les décisions devant entériner la fin des ZFE vont se faire attendre. Une mauvaise nouvelle pour les automobilistes qui vivent dans l'incertitude





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