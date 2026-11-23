Le 108e congrès des maires réunit 12500 élus à Paris, marqué par la double candidature de David Lisnard et la présence de nombreux candidats présidentiels.

Le 108e Congrès des maires de France a ouvert ses portes ce mardi à Paris, marquant le début d'une semaine intense au cœur du Parc Expo de la Porte de Versailles. Cette édition rassemble près de 12 500 congressistes, représentant l'ensemble des élus locaux engagés dans la vie administrative et politique du pays. La rencontre se déroule dans un contexte politique national particulièrement tendu, à cinq mois du scrutin présidentiel crucial pour l'avenir de la République.

Une campagne présidentielle en direct

La présence massive de candidats à la présidentielle transforme ce rassemblement syndical en un lieu de débat politique national majeur. Hormis les deux favoris Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, la quasi-totalité des prétendants à l'Élysée prévoit de se rendre sur place pour solliciter le soutien indispensable des 500 parrainages nécessaires. Édouard Philippe, Raphaël Glucksmann, Gabriel Attal, Bruno Retailleau, Dominique de Villepin, Teddy Riner, Fabien Roussel, Eric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan et Marine Tondelier arpenteront les allées du salon.

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Emmanuel Macron a choisi de ne pas inviter les maires à l'Élysée comme l'an dernier, invoquant officiellement des contraintes d'agenda. En revanche, François Hollande fera le déplacement, tandis que Marine Le Pen accueillira certains élus au siège du Rassemblement National. Cette mobilisation s'explique par la nécessité pour chaque candidat de conquérir l'appareil électoral local, seul capable de garantir la validité de leur candidature présidentielle.

La polémique sur la double candidature

L'élection de la nouvelle direction de l'Association des Maires de France (AMF) reste au centre des débats, avec une tension croissante autour de David Lisnard. Le maire de Cannes et président sortant sollicite un nouveau mandat à la tête de l'association tout en menant une campagne active pour l'Élysée. Cette double candidature susrite de vives critiques, de nombreux élus reprochant un "mélange des genres" entre ambitions personnelles et neutralité politique exigée de l'AMF.

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Son principal adversaire, Philippe Laurent, maire UDI de Sceaux, a capitalisé sur cette controverse en ralliant des soutiens influents tels que Marc Fesneau, Xavier Bertrand, Christophe Béchu et Dominique de Villepin. Une soixantaine d'élus ont publié un appel sur Mediapart pour voter contre David Lisnard, estimant que l'AMF perd en crédibilité en s'abîmant dans des divisions politiques. David Lisnard conteste ces accusations, citant en exemple l'ex-président François Baroin qui avait soutenu François Fillon en 2017.

Critiques envers le pouvoir en place

Sous le thème "Regagnons nos libertés!", ce congrès marque aussi un bilan acerbe du quinquennat macroniste sur les relations avec les élus locaux. Des tensions structurelles persistent concernant la suppression de la taxe d'habitation et l'encadrement des dépenses de fonctionnement. André Laignel, numéro deux socialiste de l'AMF, dénonce dix ans de recul de la démocratie locale, estimant que la libre administration est devenue illusoire et que les maires sont traités comme des sous-traitants de l'État.

Face à ces critiques acerbes, le gouvernement tente de présenter un bilan positif axé sur la simplification des normes administratives. La ministre de l'Aménagement du territoire, Françoise Gatel, a annoncé que plus de 100 mesures de simplification avaient été mises en œuvre, générant des économies estimées à 148 millions d'euros. Le congrès se poursuivra jusqu'au jeudi avec l'élection finale du bureau de l'AMF, déterminant les orientations syndicales pour les années à venir.