Le congrès de l'AMF à Paris est au cœur de la présidentielle 2027. David Lisnard affronte Philippe Laurent pour la présidence, crucial pour les parrainages.

Le congrès des maires de France, qui se tient actuellement à Paris, constitue l'un des rendez-vous politiques les plus stratégiques de la campagne de l' élection présidentielle 2027. À quelques jours du scrutin du 18 avril 2027, la recherche des 500 parrainages d'élus locaux pour valider une candidature à l'Élysée mobilise l'ensemble des prétendants. La session de la Porte de Versailles sert de point de ralliement central, où les enjeux électoraux nationaux croisent les réalités de la gestion territoriale.

David Lisnard au cœur de l'élection de l'AMF

David Lisnard, maire de Cannes et président sortant de l'Association des maires de France, tente de sécuriser sa position en remportant son réélection à la tête de l'organisation. Le résultat de ce vote, attendu vers 14 heures, est déterminant car il pourrait lui offrir une victoire symbolique au départ de sa course présidentielle. L'enjeu dépasse la simple gestion de l'association, car la présidence de l'AMF confère une visibilité et un réseau essentiels pour collecter les soutiens nécessaires. Son challenger, Philippe Laurent, maire centriste de Sceaux, représente une opposition directe qui pourrait remettre en cause son emprise sur la coalition des élus locaux.

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Stratégie des candidats pour obtenir les 500 signatures

La quête des 500 parrainages d'élus locaux anime les couloirs du congrès, où se croisent de nombreuses figures de l'extrême droite, de la droite classique, du centre et de la gauche radicale. Des personnalités comme Marine Tondelier, Dominique de Villepin, Édouard Philippe, Bruno Retailleau, Nicolas-Dupont-Aignan et Gabriel Attal sont attendues pour négocier leurs soutiens. Teddy Riner et Raphaël Glucksmann complètent cette liste de figures médiatiques et politiques présentes sur le lieu du congrès. Chaque déplacement et chaque rencontre sont analysés comme des indicateurs de la dynamique de campagne et de la capacité des candidats à fédérer les territoires.

Divergences politiques et contestation du système des parrainages

Les débats idéologiques font également surface au sein du congrès, notamment sur le mode de scrutin présidentiel. Manuel Bompard, représentant La France Insoumise, et ses alliés ont exprimé leur intention de remettre en cause la règle actuelle des 500 parrainages d'élus. Ils proposent de remplacer ce mécanisme par 150 000 parrainages citoyens, une mesure destinée à ouvrir davantage le champ des possibles aux petites formations. Parallèlement, des tensions existent entre les partis de droite et du centre, Édouard Philippe se disant ouvert à un débat avec David Lisnard tout en s'opposant fermement à l'idée d'une primaire de la droite et du centre.

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Engagements programmatiques et divisions de la gauche

Au-delà de la logistique des parrainages, les candidats utilisent cette tribune pour afficher leurs positions sur des sujets de société et de sécurité. Jordan Bardella, président du Rassemblement national, a annoncé que la première mesure de son mandat serait la dissolution des groupuscules d'extrême gauche et d'extrême droite prônant la violence. Fabien Roussel, quant à lui, a clarifié sa position en assurant qu'il ne rejoindrait pas Jean-Luc Mélenchon, tout en indiquant souhaiter convaincre les abstentionnistes. Dans l'hypothèse d'un second tour opposant Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, certaines tensions internes à la gauche radicale, comme les remarques de Boris Vallaud sur la main tendue de Marine Tondelier, soulignent les fractures stratégiques actuelles.

Impact concret sur la logistique électorale et les territoires

La réussite de David Lisnard ou de Philippe Laurent dans cette élection interne influencera directement la façon dont les maires vont accompagner ou non les candidats à la présidentielle. Les subventions versées aux associations, souvent critiquées par des figures comme Jordan Bardella qui estime que les contribuables ne supportent plus de financer la campagne contre eux, restent un point de friction majeur. Le congrès agit comme un baromètre de l'humeur des collectivités territoriales, qui sont en première ligne pour gérer les conséquences des décisions nationales. Avec 144 jours restant avant le premier tour, chaque mouvement à Paris est interprété comme un signal fort pour les prochaines semaines de la campagne.