Congé supplémentaire de naissance : le flou juridique sur la protection sociale

Les parents en congé supplémentaire de naissance perdent souvent leur mutuelle. Pierrick Courbon alerte sur ce risque financier majeur pour les familles.

Depuis le 1er juillet dernier, l'entrée en vigueur du congé supplémentaire de naissance (CSN) a créé une situation inédite pour de nombreux parents français. Si cette disposition permet de s'accorder une période supplémentaire d'absence allant de un à deux mois, elle entraîne simultanément la suspension de la protection sociale complémentaire de l'entreprise. Ce méchanisme laisse les familles exposées à des frais médicaux importants sans remboursement, créant un vide juridique préoccupant.

Un trou dans la raquette pour les familles

Camille, résidente parisienne âgée de 33 ans, a découvert cette réalité brutale lors des premiers mois suivant la naissance de sa fille. Face à la multiplication des visites pédiatriques et spécialistes, elle s'est retrouvée avec des factures salées car sa mutuelle ne remboursait aucun dépassement d'honoraires pendant cette période. Pour Quentin, père de 31 ans à Maisons-Alfort, le constat est similaire avec des consultations à plus de 90 euros et un remboursement nul de la part de son assurance.

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Suspension du contrat et perte de couverture

La logique juridique sous-jacente est simple mais punitive : le contrat de travail étant considéré comme suspendu pendant le CSN, les cotisations à la mutuelle s'arrêtent. Comme l'explique Me Nelly Jean-Marie, avocate spécialisée, cette suspension signifie que ni le salarié ni l'employeur ne cotisent plus. Résultat, le maintien de la couverture n'est pas garanti, sauf si l'employeur verse un complément de salaire ou finance un régime prévoyance spécifique pour contourner cette règle.

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Positions contradictoires au Parlement

La question a été directement interrogée par Pierrick Courbon, député socialiste de la Loire, qui a souligné l'absurdité de perdre la santé juste au moment où les besoins augmentent. Le gouvernement a d'abord répondu le 29 septembre que l'employeur restait tenu de verser la contribution habituelle. Cependant, une réponse publiée le 20 octobre a inversé la position, précisant que cette obligation n'existe qu'en cas de maintien de salaire ou d'indemnités journalières supplémentaires financées par l'entreprise.

Négociations à venir pour les droits sociaux

Face à ce rétropédalage, les perspectives de résolution semblent passer par la négociation collective. Me Nelly Jean-Marie indique que des accords de branche pourraient bientôt imposer le maintien partiel ou total du salaire pour garantir la couverture. Cette approche viserait à faire suivre l'accessoire, la mutuelle, au principal, le salaire, conformément à la doctrine de la sécurité sociale historique et aux règles de prévoyance.