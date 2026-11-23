Le producteur Jean-François Duprat assignera la Ville de Biarritz au tribunal pour la gestion de la jauge réduite à la Gare du Midi lors du concert de Nadau.

Le producteur Jean-François Duprat annonce son intention d'assigner la Ville de Biarritz au tribunal de commerce pour cause de manque à gagner suite à la réduction inattendue de la capacité d'accueil de la Gare du Midi. Ce litige majeur éclate au grand jour après le concert du groupe Nadau, prévu initialement pour le 21 novembre, qui a entraîné de graves troubles dans l'organisation de la soirée.

La décision de sécurité de Destination Biarritz

La réduction de la jauge de la salle est due à une obligation de mise en conformité des installations avec les normes de sécurité en vigueur. Cette contrainte technique a été rendue publique lors d'une inspection réalisée par la commission de sécurité du SDIS venue d'Anglet, en réponse à une demande de dérogation visant à installer une fosse dans la salle de spectacle.

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Lors de cette visite, les experts du SDIS ont constaté que les espaces d'évacuation existants ne respectaient pas les réglementations actuelles. Pour remédier à cette situation et garantir la sécurité des spectateurs, le retrait de certains sièges est devenu une nécessité absolue et immédiate, modifiant ainsi la configuration initiale de la salle avant même le début de la programmation.

Les réactions vives de Jean-François Duprat

Le producteur Jean-François Duprat exprime son indignation face à cette gestion qu'il juge lamentable, précisant que la salle du concert de Nadau était complète depuis le 20 janvier avec un contrat de location fixé à 1 380 places. Il explique avoir reçu un email informant du changement de configuration de la salle seulement le 20 septembre, soit moins de deux mois avant l'événement, alors que plusieurs producteurs sont concernés par cette nouvelle donne depuis deux mois.

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Face à ces annonces tardives, Jean-François Duprat a tenté d'informer les détenteurs de places concernées, mais certaines annulations n'ont pu être effectuées et d'autres spectateurs ont découvert leur nouvelle affectation uniquement à leur arrivée sur les lieux. Le producteur souligne que de nombreuses places pour ce type de concert sont souvent des cadeaux offerts très en amont, ce qui rend la communication directe auprès des bénéficiaires encore plus complexe.

La position officielle de Miguel Toniut

Miguel Toniut, conseiller municipal en charge du tourisme à la Ville de Biarritz et représentant de Destination Biarritz, reconnaît la soudaineté de la situation tout en affirmant que la sécurité des spectateurs reste la priorité absolue. Il indique que des solutions auraient été proposées aux programmateurs, telles que des réductions sur le prix de location de la salle, pour tenter d'apaiser les tensions nées de cette modification de dernière minute.

Le responsable municipal admet que la gestion est complexe et comprend l'agacement des producteurs et du public, mais il juge la conformité obtenue comme une réussite malgré les difficultés logistiques rencontrées durant cette période de transition normative.

Impact concret pour le public et les familles

Cette révision de la capacité d'accueil a eu des conséquences directes et visibles pour les spectateurs présents lors de la prestation de Nadau. Une bonne vingtaine de personnes se sont retrouvées sans siège, obligeant les agents de la Gare du Midi à effectuer un contrôle strict dans le hall et à redistribuer les places disponibles en fonction des désistements.

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Le résultat de cette opération de secours a été désastreux pour de nombreux groupes, puisque certaines familles n'ont pas pu vivre le concert ensemble, séparées par le manque de places contiguës. Les spectateurs attendus depuis longtemps ont dû patienter près d'une vingtaine de minutes supplémentaires avant d'être assignés à leur nouvelle place, créant une confusion totale sur les trottoirs bordant la salle.

Un mécontentement qui s'étend aux producteurs

La situation actuelle crée un mécontentement généralisé parmi les producteurs, qui se sentent lésés par cette absence de communication fluide et anticipée. Jean-François Duprat déclare ne pas vouloir se laisser faire, soulignant qu'il a alerté la Ville de Biarritz sans recevoir de réponse préalable à la manifestation de ce mécontentement lors du concert.

Les habitudes des habitués de la salle biarrote ont également été perturbées, avec l'observation de retards récurrents ces dernières semaines pour pouvoir regagner leur siège. Les spectateurs doivent désormais jouer aux chaises musicales, un phénomène qui génère une frustration grandissante et remet en question la qualité de service offerte par la gestion actuelle de l'établissement.