Confrontation entre un syndicat et le Service départemental d'incendie et de secours des Landes : une plainte pour homicide involontaire

Le syndicat des sapeurs-pompiers volontaires de France a déposé une plainte contre le Service départemental d'incendie et de secours des Landes pour homicide involontaire et mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Le syndicat pointe du doigt un dispositif qui exigerait des tests physiques conditionnant l'aptitude opérationnelle et entraîlant une inaptitude en cas de non-réalisation ou de résultats insuffisants.

Landes : une plainte controversée déposée contre le Service départemental d’incendie et de secours pour homicide involontaire La plainte déposée par le syndicat des sapeurs-pompiers volontaires de France a fait réagir au sein du Sdis.

Partager Le Syndicat des sapeurs-pompiers volontaires de France a saisi la justice après le décès d’un pompier volontaire de Saint-Sever et « l’accident cardiaque » d’un autre à Sabres. Le Sdis des Landes a réagi ce jeudi 21 mai au soir’est un dossier douloureux pour les sapeurs-pompiers landais, dont vient de se saisir le Syndicat des sapeurs-pompiers volontaires de France.

À savoir le décès, le 10 avril 2026, d’un adjudant-chef volontaire au sein du centre de secours de Saint-Sever, jamais revenu d’une course à pied. S’emparant également de « l’accident cardiaque » d’un autre pompier volontaire du centre de secours de Sabres, le 3 mai dernier, le syndicat a déposé plainte, ce 19 mai, contre le Service départemental d’incendie et de secours des Landes et ses Representantes, pour homicide involontaire et mise en danger délibérée de la vie d’autrui.

Le syndicat pointe du doigt un dispositif qui « impose des tests physiques conditionnant l’aptitude opérationnelle et entraîne une inaptitude en cas de non-réalisation ou de résultats insuffisants ». Après plus de huit ans passés dans les Landes, le colonel va prendre la tête du Sdis du Finistère au 1er mai. Les différents discours prononcés lors de la cérémonie organisée pour son départ, jeudi 2 avril, ont fait état d’un homme qui a commandé « avec cœur et exigences ».

Des propos que certains pompiers, réagissant sous couvert d’anonymat, sont loin de partager, jugeant cette plainte « scandaleuse » de la part d’un syndicat qui n’est « pas représentatif sur le territoire landais ». Quitte à agir sans forcément recueillir l’avis des familles.

« Je vais être un peu violent, mais les familles, qu’elles soient d’accord ou pas, ce n’est pas mon problème. On doit protéger les sapeurs-pompiers volontaires, et nous, au national, quand on entre dans la boucle, on n’y va pas par quatre chemins.

» Pour l’heure, les syndicats représentatifs au sein du Sdis des Landes sont la CGT, Avenir Secours CFE CGC et la Fédération autonome, auxquels s’ajoute l’Union départementale des sapeurs-pompiers volontaires des Landes, association qui fédère l’ensemble des amicales des sapeurs-pompiers





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