Confrérie des Goustiers : En Route Vers un Label pour l'Andouille de Guémené et un Renouvellement

La Confrérie des Goustiers de l'andouille s'est réunie le 7 février 2025 pour discuter de l'obtention d'un label officiel pour l'andouille de Guémené et du renouvellement du bureau. Le Grand-Maître, Jean-Claude Strugeon, a annoncé que le Ministère de l'Agriculture a été contacté pour les aider dans cette démarche. Il a également exprimé son souhait de voir un nouveau président prendre la relève. Le 30e chapitre des goustiers, prévu le 24 août 2025, sera également un moment important pour la confrérie.

L'assemblée générale de la Confrérie des goustiers de l'andouille s'est réunie le vendredi 7 février 2025, avec un ordre du jour chargé. Un des points importants à l'ordre du jour était le label pour l'andouille de Guémené .

Le Grand-Maître de la confrérie, Jean-Claude Strugeon, a expliqué : « En décembre 2024, j'ai contacté l'Institut national des appellations d'origine (INAO) pour connaître la marche à suivre afin d'obtenir un label officiel pour l'andouille de Guémené, afin que notre charcuterie préférée ne soit plus copiée de manière éhontée par des professionnels que seul le côté argent facile intéresse ». La réponse a été rapide, et une personne du ministère de l'Agriculture a été chargée d'aider la confrérie dans ses démarches, considérées comme tout à fait légitimes. Le processus continue donc, et les membres de la confrérie attendent les prochaines étapes avec impatience.En plus de cette demande de label, Jean-Claude Strugeon a exprimé son désir de renouveler la confrérie, notamment en trouvant un nouveau président. « Comme je l'ai déjà annoncé, j'aimerais que la confrérie se renouvelle, a poursuivi Jean-Claude Strugeon. En particulier, j'aimerais que le poste de président soit repris. J'ai fait mon compte. Naturellement, je resterais présent pour épauler mon successeur ». Enfin, le Grand-Maître a évoqué le 30e chapitre des goustiers, qui aura lieu le 24 août 2025. « Nous espérons recevoir une trentaine de confréries. Vu le contexte financier des communes, la question de la demande de subventions se pose puisque, pour 2024, seule Priziac nous a alloué 50 €. Pour rappel, le Pays pourlet est composé de 21 communes », a conclu le président.Le bureau de la confrérie reste inchangé : Jean-Claude Strugeon, président ; Joël Sourbier, vice-président ; Cindy Cam, trésorière ; Christophe Blais, trésorier adjoint ; Marie-France Le Hir, secrétaire ; Monique Le Tennier, secrétaire adjointe.





